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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом, кроме "Магнита" и "Ленты"


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, подешевели лишь расписки "Магнита" MGNT и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 2,18% - до 6,08 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,88%, до 68,16 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличилась на 0,22%, до 139 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 2,49% - до 5,19 доллара, "Газпром нефти" - на 1,41%, до 25,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,07% - до 21,19 доллара, НЛМК – на 0,11%, до 26,48 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,9%, до 16,8 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 6,4% - до 2,13 доллара, Сбербанка SBER– на 2,96%, до 20,9 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,22% - до 22,65 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" опустилась при этом на 4,22% - до 20,45 доллара, "Ленты" - на 0,45%, до 6,65 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS подорожали на 1,48% - до 4,53 доллара.

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