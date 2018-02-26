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Суд Лондона во вторник продолжит слушания по спору между акционерами "Норникеля"


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 26 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона во вторник продолжит слушания по спору о покупке холдингом "Интеррос" Владимира Потанина доли бизнесмена Романа Абрамовича в "Норникеле", следует из сообщения суда.

Второе по счету заседание начнется в 10.00 (13.00 мск). Первое заседание состоялось 16 февраля. Тогда стороны предложили рассмотреть дело в ускоренном порядке, а также завершить его до июня.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в "Норильском никеле", однако структура "Русала" Олега Дерипаски обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку. Ответчиком по иску является зарегистрированная на Кипре Whiteleave Holdings Limited, подконтрольная "Интерросу".

"Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежит 27,8%, Crispian Investments — 4,95% акций.

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