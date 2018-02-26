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Мексика в январе сократила экспорт нефти на 21%


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 26 фев /ПРАЙМ/. Мексика за первый месяц 2018 года сократила экспорт нефти на 21%, или 294 тысячи баррелей в сутки, сообщила государственная компания Pemex.

Компания в январе перестала продавать за рубеж легкую нефть, пояснил Pemex. Фактически, экспортные поставки легкой нефти типа Olmeca приостановлены с сентября.

Согласно отчету компании, прекращение поставок обошлось ей в 358 миллионов долларов, несмотря на рост стоимости нефти почти на 4 доллара за баррель.

В январе Мексика экспортировала 1,107 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,401 миллиона месяцем ранее.

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