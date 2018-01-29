СМИ: Группа инвесторов из США хочет получить долю "Роснефти" в Citgo

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Группа инвесторов из США подала заявку на покупку доли в компании Citgo (американская "дочка" PDVSA), заложенную "Роснефти" ROSN, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на одного из инвесторов.

PDVSA в конце 2016 года заложила "Роснефти" долю в 49,9% в Citgo Petroleum Corp. в качестве обеспечения по сделке, направленной на привлечение финансов.

Как писал в конце августа 2017 года The Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены тем, что "Роснефть" может получить контрольный пакет акций в компании, которая обеспечивает примерно 5% мощностей по нефтепереработке в США. Они попросили президента США Дональда Трампа использовать его полномочия, чтобы избежать завершения сделки.

Американские инвесторы подали заявку в Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) на получение разрешения на покупку доли "Роснефти" в Citgo. Заявка была подана в начале октября и получила техническое одобрение, но инвесторам еще необходимо получить ответ от администрации Трампа, сообщает агентство.

"Администрация должна признать, что если она не проявит инициативу здесь, то столкнется с ограничениями практически при любом развитии событий, будь то попытка заблокировать нынешних залогодержателей, или дальнейшие ограничения по импорту венесуэльской нефти в США, или даже в случае позитивных политических изменений в Каракасе", - цитирует агентство инвестора.

Согласно плану, PDVSA не будет выпускать новых долговых обязательств. Инвесторы, как планируется, выплатят весь размер еще непогашенной задолженности и потребуют от "Роснефти" прекратить свое залоговое право и передать залог новым инвесторам, сообщает агентство.