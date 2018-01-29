Дайджест российских СМИ - 27 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- Чемпион по коксу - Как стало известно "Ъ", Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова выиграл конкурс ВЭБа на управление "Сибуглеметом". При выпуске около 5 млн тонн коксующегося угля в год "Сибуглемет" — один из проблемных активов госкорпорации, его долг составляет около $3,5 млрд. Источники "Ъ" говорят, что Evraz получил и возможность вхождения в актив в будущем, что укрепит его лидерство в секторе: объединенная компания опередила бы по производству концентрата коксующегося угля занимающий второе место "Мечел" MTLR в 2,5 раза.

- Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя - В Китае готовится к принятию крупнейший с 2004 года пакет поправок в конституцию, который призван идеологически трансформировать Китай в соответствии с видением генерального секретаря Компартии страны Си Цзиньпина. Эти поправки будут обсуждены на внеочередном третьем пленуме центрального комитета Компартии (ЦК КПК), стартовавшем вчера в Пекине, и окончательно приняты 5 марта на сессии китайского парламента.

- Рыба врозь - Один из основателей Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Максим Воробьев продает свою долю другому совладельцу — Глебу Франку. Не исключено, что сделка ценой до $380 млн связана с их разногласиями на дальнейшее развитие бизнеса: одной из причин раздора, говорят источники "Ъ", могло стать направленное господином Воробьевым без ведома бизнес-партнера письмо Владимиру Путину с предложением изменить правила вылова краба.

- Биткойн не стал массовым - Криптоактивы впервые в России стали предметом банкротного разбирательства. Арбитражный суд отказался включить криптоактивы должника-банкрота в конкурсную массу. Эксперты считают, что это решение свидетельствует о формальном подходе, а в перспективе может указать недобросовестным гражданам способ сокрытия активов.

- Безработицу разделят на всех - В понедельник в Грозном на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) искали решения одной из самых острых проблем макрорегиона — безработицы. Ее уровень в округе все еще вдвое превышает среднероссийский. Среди решений, которые готов рассматривать Белый дом,— распределение кадров (количество которых в СКФО превышает количество рабочих мест) по стране за счет подготовки специалистов для отдельных отраслей и предприятий.

- Столичное потребление уходит в мечты - Хотя россияне признают сближение карьерных возможностей в столичных городах страны и ее регионах, для многих из них эта разница остается значительной. При этом среди провинциалов оказывается больше людей, довольных своими достижениями, чем среди жителей российских мегаполисов.

- "Играть по общим правилам нам выгоднее, чем другим странам" - Повышение экспорта названо одним из приоритетов российской экономической политики, однако вслед за ростом мировой торговли страны все чаще применяют защитные меры в отношении национальных производителей. О том, как в ближайшие годы изменятся условия доступа на мировой рынок, сможет ли Россия защитить собственные интересы в ВТО и есть ли у этого механизма альтернативы, в интервью "Ъ" рассказал глава департамента торговых переговоров Минэкономики Максим Медведков.

- Малый бизнес получил от банков больше прежнего - По итогам 2017 года зафиксирован рост объема кредитов, выданных малому и среднему бизнесу — с 5,3 трлн до 6,1 трлн руб., или плюс 15%, отмечается в обзоре аналитического центра НАФИ "Развитие МСП и рынка его кредитования". Рост фиксируется впервые с 2013 года, тогда объем кредитования составлял рекордные 8,1 трлн руб.

- К явке примерили прогрессивную шкалу - Как стало известно "Ъ", штаб Владимира Путина запустил проект "Мегаполис" по мобилизации граждан. За основу взята оргструктура единороссов: каждому из партийцев в зависимости от статуса нужно будет привести определенное количество избирателей. Показать высокую явку на первом этапе подсчета голосов поможет введение протоколов с соответствующими показателями в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы", которым занимаются сотрудники избирательных комиссий.

- Минюст против освобождения судей от мотивировочной работы - Минюст и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступили против предложения Верховного суда (ВС) освободить судей от необходимости составлять мотивировочную часть судебных решений. Об этом они заявили на заседании Совета по правам человека (СПЧ), на котором обсуждалась судебная реформа. Законопроект был внесен ВС и в феврале принят в первом чтении Госдумой.

- Дело партии оказалось фальшивым - Мещанский райсуд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывших оперативников ГУЭБиПК МВД РФ Александра Соболя и Сергея Абрамова. По версии обвинения, они через своего осведомителя попытались спровоцировать бывшего директора группы "Земляне" Сергея Черенкова и его знакомого Сергея Похилюка на получение $1,2 млн за место в высшем совете "Единой России" для основателя платежной системы Qiwi Андрея Романенко.

- Наркодилеры поймались на чемоданы - Мосгорсуд признал законным арест трех фигурантов одного из самых скандальных дел последних лет — о контрабанде почти 400 кг кокаина, организованной бывшим техническим сотрудником посольства России в Аргентине. 12 чемоданов с наркотиками с 2016 года хранились в посольской школе, пока их под контролем ФСБ не отправили в Москву. В самой Аргентине взяты под стражу два соучастника контрабанды, в том числе служивший в полиции. Еще один фигурант, сбежавший в ФРГ, объявлен в розыск.

- Деньги VIP-клиентов одолжили подставным фирмам - Как стало известно "Ъ", 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка "Клиентский" Илья Волосевич. По версии СКР, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд руб. из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров "Клиентского".

- Страсбург позаботился о здоровье российских заключенных - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение права на медпомощь по делу двух российских заключенных. Власти не оказывали необходимого лечения, а также не предоставляли обезболивающие, сделал вывод Страсбург, назначив заявителям выплату в €30 тыс. Во ФСИН говорят о нехватке врачей в пенитенциарной системе, но заверяют, что принимают меры по совершенствованию медико-санитарного обеспечения заключенных.

- Футбол охраняют от собак - Вокруг предстоящего чемпионата мира по футболу в РФ разгорается скандал: зоозащитники сообщают о планомерном "уничтожении и утилизации" бездомных животных в городах, где пройдут матчи. На эти цели, говорят они, местными властями объявлены тендеры на десятки миллионов рублей. В некоторых городах зоозащитникам удалось договориться с властями, в других активисты фиксируют сокращение численности безнадзорных собак. Между тем петиция к президенту РФ против "отстрела бездомных животных накануне чемпионата мира" на change.org собрала уже почти 1 млн подписей.

- "Мы будем сохранять санкции как инструмент сближения сторон украинского конфликта" - Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва в понедельник завершил визит в Москву, где его принял глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. О том, почему миссия ООН в Донбассе до сих пор не начала работу, что нужно сделать Москве для отмены санкций Евросоюза и чем Португалия оказалась привлекательной для российских инвесторов, господин Силва рассказал корреспонденту "Ъ" Екатерине Мареевой.

- Санкции в отношении России продлят в ближайшее время - Вопрос о продлении санкций в отношении граждан и юридических лиц России и Украины будет решен до 15 марта — об этом вчера сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в структурах Евросоюза. Речь идет о пакете санкций, введенных в марте 2014 года и с тех пор неоднократно продлевавшихся. Срок их действия истекает как раз 15 марта, и до этого срока санкции должны быть продлены без существенных изменений.

- Импортозамещение атаковало антивирусы - Московские власти в 2017 году вдвое увеличили объем закупок отечественного программного обеспечения, до 740 млн руб., больше 40% из них пришлось на продукцию "Лаборатории Касперского". Но в целом доля российского софта все еще меньше четверти от общих закупок. В частности, отечественные системы управления базами данных и почтовые приложения еще не готовы для внедрения в IT-системы города, считают в мэрии.

- Motorola не напомнила о себе - Китайская Lenovo за год сократила долю на рынке смартфонов в России с 7% до 1%, в то время как ее конкуренты Xiaomi и Honor нарастили продажи, заняв 5% и 9% рынка соответственно. Стартовавшие в 2017 году продажи смартфонов под брендом Motorola, которые выпускает Lenovo, также не превысили 1% из-за слабой узнаваемости бренда в России. Lenovo не теряет оптимизма, рассчитывая занять до 3% рынка в 2018 году.

- Четыре схемы вместо "Трансконтейнера" TRCN - Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД рассматривает сразу четыре схемы создания компании, которая может заменить "Трансконтейнер" после того, как монополия продаст его контрольный пакет. Это вертикально интегрированная транспортная компания, оператор подвижного состава, оператор терминалов и платформ или компания "без активов". Но у всех вариантов с активами есть недостатки в виде высокой потребности в инвестициях, а оператор без активов у ОАО РЖД уже есть — СП с Казахстаном и Белоруссией АО ОТЛК.

- "Балтийский лизинг" упакуют на продажу - Как стало известно "Ъ", "Открытие Холдинг" выпрямляет структуру владения "Балтийским лизингом", чтобы его продать. В 2017 году компанию, входящую в топ-10 по размеру портфеля, хотел купить "Европлан" группы "Сафмар", но сделка сорвалась из-за санации банка "ФК Открытие". Теперь же "Балтийский лизинг" может заинтересовать банковские группы, развивающие профильный сегмент.

- Рубль на инвестиционном уровне - Рубль уверенно отвоевывает позиции, утраченные в начале месяца. В понедельник курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 56 руб./$, курс евро — ниже 69 руб./€. Повышение рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Standard & Poor's (S&P) подняло спрос на рублевые активы, а налоговый период спровоцировал продажу валютной выручки экспортеров.

- ВТБ заводит розницу - ВТБ в 2018 году делает существенную ставку на розничный бизнес, который стал одним из ключевых драйверов роста в прошлом году. По итогам этого года банк ожидает рост прибыли на 20% по отношению к 2017 году, результаты которого превзошли ожидания аналитиков. Розничный портфель более маржинальный, и его рост будет оказывать позитивное влияние на доходы группы.

- Польша упускает Opal - Польша, требующая в Суде ЕС отменить разрешение Еврокомиссии на допуск "Газпрома" GAZP к мощностям газопровода Opal, проиграла по одному из своих исков. Как раскрыл "Газпром", Суд ЕС отклонил иск PGNiG Supply & Trading GmbH, решение было принято на год раньше ожидаемого срока. Юристы считают, что рассмотрение второго иска может пройти также довольно оперативно и вряд ли принесет победу Варшаве.

- Зеленую энергетику не согреют - Как выяснил "Ъ", крупнейшими бенефициарами программы модернизации энергетики, по предложению Минэнерго, могут стать тепловая и атомная генерация: между крупнейшими игроками этих секторов до 2035 года предполагается распределить до 3,5 трлн руб. Правительство может практически отказать в поддержке зеленой генерации, но вдвое увеличить объем инвестиций для обновления тепловых мощностей "РусГидро" на Дальнем Востоке.

- Газпромбанк проектирует ветер - "Росатом" продал Газпромбанку (ГПБ) 49,5% своего проекта по строительству в РФ ветроэлектростанций (ВЭС) — АО "ВетроОГК". Вхождение банка в капитал компании выглядит неочевидным шагом: ГПБ уже является основным кредитором этого АО, перспективы возврата кредита практически гарантированы условиями работы оптового энергорынка. Кроме того, не исключено, что сотрудничество "Росатома" и ГПБ ограничится лишь проектами на 610 МВт, на остальные 360 МВт ВЭС в госкорпорации обещали подыскать отдельного финансового партнера уже в этом году.

- "Яндекс" YNDX выставит трафик на торги - "Яндекс" с апреля кардинально изменит ценообразование в контекстной рекламе. Если раньше рекламодатели торговались за позиции в рекламном блоке, то теперь цена будет зависеть от объема трафика в целевой аудитории. Приток новых пользователей в рунете все меньше, и интернет-компании сосредоточиваются на персонализации рекламы, констатируют эксперты.

- "Газпром-медиа" освободит телецентр - Холдинг "Газпром-медиа" активизировал процесс продажи незавершенного телецентра НТВ, расположенного по соседству с Останкинской башней. Компания рассчитывает реализовать здание (69 тыс. кв. м) за 10–12 млрд руб., что на треть превышает расходы на строительство. Для повышения инвестиционной привлекательности объекта "Газпром-медиа" может договориться с потенциальным инвестором о продаже здания с последующей арендой площадей.

ВЕДОМОСТИ

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- Братья Ананьевы разделили активы после краха Промсвязьбанка PSBR - "После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас станет заниматься своими активами – теми, которыми исторически и управлял", – заявил "Ведомостям" Алексей Ананьев. Сделка, по его словам, была безденежной: он вышел из состава акционеров Promsvyaz Capital B. V. (ей принадлежат контрольные пакеты Промсвязьбанка и банка "Возрождение"), передав долю брату Дмитрию, а тот – из "Техносерва". "Теперь у меня 100% в "Техносерве", а у брата – 100% в Promsvyaz Capital", – резюмирует он. До этого всеми бизнесами братья владели поровну.

- Путину предложили отказаться от президентского послания - Партия "Яблоко" призвала Владимира Путина не оглашать 1 марта послание Федеральному собранию в части основных направлений внутренней и внешней политики, а выступить лишь с отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 гг.

- Правозащитники недовольны идеями Верховного суда - Президентский совет по правам человека (СПЧ) обсудил в понедельник поправки, внесенные недавно Верховным судом в Госдуму для облегчения нагрузки на судей. Проект нуждается в дополнительном обсуждении, решили правозащитники. "Я очень боюсь, как бы мы, борясь за совершенствование процесса, не привели к его профанации", – признался председатель СПЧ Михаил Федотов.

- Россия открывает гуманитарный коридор в пригороде Дамаска - В пригороде столицы Сирии Дамаска Восточная Гута со вторника ежедневно, с 9.00 до 14.00, по поручению президента Владимира Путина вводится гуманитарная пауза и открывается гуманитарный коридор, координаты которого будут объявлены, сообщил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. По его словам, это делается во исполнение принятой в субботу резолюции Совета Безопасности ООН № 2401, призвавшего стороны конфликта в Сирии к 30-дневному гуманитарному перемирию.

- Как использовать рождаемость для прогнозирования рецессий - Снижение количества беременностей – верный признак приближающегося спада в экономике, утверждает Национальное бюро экономических исследований США (NBER). Оно обнаружило, что число зачатий начинало снижаться минимум за полгода до начала трех последних рецессий в США.

- Вывод из тени мог стать одной из причин снижения доходов населения - Прошлый год задал экономистам задачку: при росте реальных зарплат на 3,4% доходы населения снизились на 1,7%, по данным Росстата. При этом на зарплаты (включая скрытые) приходится около 65% доходов населения. Пенсии тоже показали рост – на 3,6% – благодаря январской единовременной выплате 5000 руб.

- "В банковских и финансовых организациях участвовать больше не хочу" - Интервью "Ведомостям" Алексей Ананьев давал в основанном им Институте русского реалистического искусства. Уезжать из России, как его младший брат Дмитрий, он не собирается: главное в его жизни здесь. Проблемы Промсвязьбанка не были секретом, признает Алексей Ананьев, но ввод временной администрации под конец года стал для него неожиданным. Старший Ананьев не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с рухнувшим банком, которым он не управлял, и предложил брату разделить активы.

- Как ВТБ смог воспользоваться господдержкой дважды - Результаты ВТБ за прошлый год превзошли все ожидания: банк получил 120 млрд руб. чистой прибыли вместо запланированных в его стратегии 100 млрд руб. Такую же сумму называл президент группы ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters в январе.

- "Газпром" рассчитывает на существенный рост спроса на газ - "Газпром" ожидает к 2025 г. роста добычи газа до 520–560 млрд куб. м ежегодно. Компания делает такой прогноз, "предполагая достаточный спрос в России и благоприятные условия на внешних рынках", говорится в проспекте "Газпрома" к новому выпуску еврооблигаций. В ноябре 2017 г., последний раз, когда компания выходила на рынок внешних заимствований, потенциальным инвесторам предлагалась более скромная оценка – 495–520 млрд куб. м через те же восемь лет.

- Интерес к Samsung Galaxy S9 оказался выше, чем к предшественнику - Две новые модели флагманского смартфона Samsung – Galaxy S9 и Galaxy S9+ – улучшенные и дополненные версии предыдущего флагмана Galaxy S8. Так новый аппарат характеризуют ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. И внешне они похожи на прошлогоднюю модель, и диагональ экрана такая же, как у Galaxy S8 и S8+, т. е. 5,8 и 6,2 дюйма соответственно.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Наградной лис - В Госдуму внесен законопроект, который будет строго наказывать самозванцев, выдающих себя за героев. Мошенник, надевший боевой орден без всяких на то прав, заплатит от 50 до 100 тысяч рублей.

- Обед для 1 "А" - В Совете Федерации намерены установить стандарты качества продуктов питания для детей на молочных кухнях, в детсадах и школах. Новый законопроект затронет интересы более 25 миллионов потребителей.

- Приговор в сокращении - Верховный суд подготовил законопроект, который изменит правила судебных процессов. Так, документ запретит непрофессионалам защищать граждан в судах. Это и другие предложения ВС РФ уже поддержали в кабмине.

- По одному клику - Система госзакупок переходит в электронную форму. О том, какого эффекта от нововведения стоит ждать бизнесу, "РГ" рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян.

- Труд уйдет из тени - Дмитрий Медведев провел в Грозном первое в году заседание правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа. Премьер обратил внимание на высокий уровень неформальной занятости и низкую активность служб трудоустройства в регионе.

- Лекарство отпускается по телефону - Рецепты могут начать выписывать в электронном виде уже в июне этого года. Минздрав подготовил новый порядок назначения лекарствв и оформления рецептурных бланков. Бумажные рецепты отменять не будут.

- От марта до мая - Задачи, которые Владимир Путин поставит в Послании Федеральному собранию, могут стать новыми "майскими указами" президента. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Банки под защитой - Малых банков в России становится все меньше, в ряде регионов местных кредитных организаций нет вообще. Это мешает развитию конкуренции в банковском секторе, а также ограничивает доступность традиционных банковских услуг в небольших городах и в сельской местности. О путях решения этих проблем говорили в Совете Федерации члены Межрегионального банковского совета.

- Бонус молодым - На Сахалине 15 семьям, в которых родился первый ребенок, вручили гарантийные письма правительства региона, дающие право на получение 150 тысяч рублей. Положение об областном материнском капитале начало действовать с 1 января этого года.

- Пройдут по ямам - Администрация Орла отреагировала на предписания управления ГИБДД об устранении дорожных дефектов. Зима еще не закончилась, а на проезжей части уже появились опасные выбоины. Ремонтировать их будут по карте, которую впервые создадут в городе.

- Ярмарка для мам - Для молодых женщин с маленькими детьми подберут специальные вакансии с удобным графиком. Такую уникальную форму работы по трудоустройству населения придумали в Башкирии.

- Попасть в новую историю - Кабмин до 30 июня представит список новых городов и населенных пунктов, которые смогут войти в Золотое кольцо России. Министерство культуры объявило сбор заявок от желающих. В ведомстве пообещали, что будут ежегодно расширять "кольцо" за счет одного претендента.

- Хлеб к рису - Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая разрешило ввоз пшеницы из регионов России. В КНР из Сибири можно поставить около миллиона тонн зерна.

- Чисто есть - Растущий спрос на органическое продовольствие Европа намерена закрыть поставками из России. Переговоры о закупках начнутся в марте, рассказали в Союзе органического земледелия.

- Сделали потише - В России могут ограничить уровень громкости рекламы в Интернете. Поправки в закон уже внесены в Госдуму. Также может исчезнуть реклама из видеороликов длиной менее трех минут.

- Смотрят с госучастием - Нервозность в банковском секторе и снижение доверия к нему из-за отзывов лицензий и передачи нескольких банков в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) сохранятся на протяжении всего 2018 года. Доля госсектора в банковской системе продолжит расти, но не такими высокими темпами, как в прошлом году.

- Грузу поставят пломбу - С 1 июля транзитные международные грузы можно будет перевозить через территорию России только с электронными навигационными пломбами. Такой законопроект разработал Минтранс.

- Триллион рублей берут тепленькими - К маю будут готовы все документы для запуска программы модернизации тепловой генерации в России. Она рассчитана примерно до 2040 года, объем инвестиций - до триллиона рублей, рассказал "Российской газете" замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Как именно будет идти программа, пока неясно, так как минэнерго, генераторы и потребители разошлись во мнении, что нужно рынку.

- Выселяли силой - Четверо аферистов - жители Москвы и Самарской области в возрасте от 31 до 45 лет - пытались завладеть московской квартирой в доме на Ельнинской улице и даже готовы были заплатить за нее некоторую сумму. Вот только их намерения никак не совпадали с желанием жильцов.

- Собянин открыл первые пять станций Большой кольцевой линии метро - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первые пять станций второй кольцевой линии метро. Участок от "Делового центра" до "Петровского парка" будет ежедневно перевозить до 700 тысяч человек.

- Выведут на чистую воду - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, предлагающую увеличить наказание за нарушение санитарных норм на берегах водоемов.

- Глину размыло? - В минприроды Северной Осетии заявили о небывалом происшествии: река Ардон, одна из главных в республике, внезапно изменила свой цвет и стала ярко-оранжевой. Эта ситуация испугала жителей Алагирского района Осетии, где протекает река, и они немедленно заявили о произошедшей экологической катастрофе.

- Тревожное воскресенье - Четыре человека погибли, еще восемь получили ранения при мощном взрыве в британском Лестере. В результате происшествия полностью разрушен магазин. Причиной взрыва могли стать неполадки с электричеством.

- С небес на землю - Бригадный генерал Мирослав Гермашевский - единственный космонавт в истории Польши - может быть разжалован в рядовые. Это предусматривает законопроект, который должен в ближайшее время поступить на рассмотрение правительства. Не исключено, что в марте документ вступит в силу.

- В отставку из-за обеда - Власти Испании вынудили посольство Финляндии уволить своего почетного консула в Барселоне Альберта Гинджуема Эгидона. Он попал в жернова все не угасающего политического конфликта, связанного со стремлением каталонских политиков создать из своего региона независимое государство.

- С барского плеча - Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который с гордостью сообщил о подписании контракта на поставку 200 тепловозов из США. Президенту напомнили, что на Украине есть свои заводы для этого вида производства.

- Встретились Север и Юг - Представители КНДР и Южной Кореи провели закрытые переговоры в гостинице. Как отмечают эксперты, основной темой встречи мог стать вопрос о возобновлении диалога Пхеньяна с Вашингтоном и денуклеаризации Корейского полуострова.

- Дорогая искра - Пожар в многоквартирном доме - нередкое явление. Верховный суд подробно разъяснил, кто и в какой мере несет ответственность не только за возгорание в своем жилище, но и за пострадавшие квартиры соседей.

- Не подал знака - Количество аварий из-за недостатков дорог ежегодно растет. Верховный суд России дал важное разъяснение, кто и как несет ответственность за ремонт автомобиля, попавшего в яму.

- Ждите ответа - Заявители начнут получать копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела заказной почтой. Предложение о такой обязанности правоохранительных органов поддержали в СК РФ и в МВД.

- Вид с Парящего моста - Как меняется в последние годы образ Москвы? Кто стоит за этими переменами? Что нового внесет в жизнь города и москвичей программа реновации? Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

- Без снега, но с огнем - На Дальнем Востоке фактически начался новый пожароопасный сезон. Первые очаги лесных пожаров в крае зафиксированы еще с конца января. Это не рекорд. Бывали годы, когда первые природные пожары тут случались и в Рождество, но и нынешняя ситуация тревожная.

- Апперкот из Сети - Три студента из Ростова придумали приложение, которое обучает боксу при помощи технологий "виртуальной реальности". Это настоящий шанс для тех ребят, кто не может оплачивать услуги профессионального тренера или, например, живет в глубинке.

- Чистый обман - Почти 370 тысяч рублей обязана выплатить жительнице кузбасского города Мариинска фирма, навязавшая ей слишком шумный пылесос. Однако деньги женщина не может получить уже больше года.

- Не наша марка - Региональное управление Роспотребнадзора подвело итог внеплановых проверок, проведенных в отношении торговцев зарубежной обувью и одеждой. Контроль был ужесточен по приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Как поступить? - Для будущих российских студентов в этом году увеличено количество бюджетных мест в бакалавриате и специалитете. Соответственно, выпускникам школ будет проще поступить в вузы.

- Физика без дела - В РФ только 5 процентов школьников изучают физику на профильном уровне. Эксперты пришли к выводу: чем старше школьники, тем хуже они справляются с заданиями.

- Большие перемены - Устная часть экзамена теперь будет не только на ЕГЭ по русскому и иностранным языкам. При этом сдать его можно будет сразу после завершения курса: окончания школы дожидаться не обязательно.

- Двери плача - Беспрецедентный скандал разгорается вокруг Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Церкви, управляющие святыней, постановили закрыть ее в знак протеста против решения властей обложить налогом церковную недвижимость на Святой земле.

ИЗВЕСТИЯ

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- У берегов Крыма появился оружейный полигон - В 2018 году Минобороны возобновит испытания морского ракетного и торпедного оружия у берегов Крыма, в районе Феодосии. Для этого Черноморскому флоту передано специальное судно "Виктор Чероков". По мнению экспертов, российскому ВМФ сегодня остро необходим полигон в незамерзающей морской акватории.

- Молодежи с ожирением стало втрое больше - Среди молодых россиян 18–24 лет стало втрое больше страдающих ожирением. Об этом свидетельствуют данные исследования ВШЭ. Лишний вес есть в общей сложности у 55% россиян разных возрастов. Однако большинство считает свой рацион здоровым, хотя это противоречит официальной статистике. Эксперты полагают, что граждане не умеют грамотно формировать меню.

- Минобороны предложит частным перевозчикам "стелс-контракты" - В случае войны или зарубежных армейских операций транспортные компании будут перевозить российские военные грузы по "стелс-контрактам". Для этого Минобороны разработало новый регламент работы с частными перевозчиками. Контракты с ними будут оформляться в ускоренном режиме по упрощенной процедуре, такие документы полностью засекретят.

- По "Солнцепеку" — в каждую армию - В общевойсковых армиях появятся подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Один их залп способен уничтожить технику, личный состав и укрепления противника на площади четыре квадратных километра. Эксперты считают, что успешный опыт применения в Сирии сделал эти системы популярными в войсках.

- Россияне пошли по магазинам - Экономическая и ценовая стабильность, которую стали ощущать российские граждане, позволили им увеличить свои траты. В январе 2018 года размер среднего чека в магазинах составил в среднем 675 рублей, что на треть больше аналогичного показателя июля прошлого года — об этом свидетельствуют данные компании "Платформа ОФД" Сбербанка SBER, с которыми ознакомились "Известия".

- Травяной сбор - Болельщики смогут пройти на матчи мундиаля с наркотическими и психотропными препаратами, если будут иметь при себе рецепт от врача. Как рассказали в оргкомитете ЧМ, оценивать подлинность документа станут сотрудники силовых структур. Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен препаратов, в том числе полностью запрещенных у нас, — процедура регламентирована на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приехать можно даже с марихуаной и кокаином, если подтверждено их использование в медицинских целях.

- Престиж терапевтов предложили усилить новым повышением зарплаты - Большинство участковых врачей в российских поликлиниках находятся на пороге 50-летнего юбилея или уже перешагнули этот рубеж. Такие данные содержатся в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Есть риск, что через несколько лет выбывающих по возрасту терапевтов и педиатров будет некем заменить. Их дефицит в стране уже сейчас на уровне 30%. Выход из ситуации эксперты увидели в серьезном повышении зарплат первичному звену.

- "Лига" и партия Берлускони потребуют отмены санкций после выборов - Один из претендентов на пост премьера Италии Маттео Сальвини заявил "Известиям", что в случае победы на выборах 4 марта он вместе с партнером по коалиции — главой "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони — обратится в Брюссель с требованием отменить антироссийские санкции. Рестрикционная политика вредит итальянской экономике и подрывает сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом, считают в партиях "Лига" и "Вперед, Италия!".

- "Полностью пресечь спекуляции не получится" - Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин — об ужесточении административных штрафов за перепродажу билетов, доступном гостиничном фонде в Саранске и решении сборной Египта базироваться в Грозном.

- Весеннее обострение по-киевски - Закон о "реинтеграции Донбасса" является очередной попыткой провокации со стороны Киева в отношении Москвы, заявил "Известиям" председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. По его словам, одна из целей возможного весеннего наступления ВСУ и эскалации конфликта – дискредитировать Россию.

- Малый бизнес подводят под амнистию - Налоговая амнистия, объявленная Владимиром Путиным в декабре прошлого года в отношении граждан, может быть распространена на компании. С такой инициативой в Минфин обратилась общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России". В финансовом ведомстве заявили, что готовы освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги, а вопрос полного списания безнадежных платежей требует проработки.

- Доходы депутатов проверят по источнику - Депутатов Госдумы могут обязать раскрывать источники получения средств в ежегодных декларациях о доходах. Если парламентарий укажет недостоверные сведения либо в документе будет обнаружен конфликт интересов, ему грозят санкции — вплоть до лишения мандата. Вся информация о нарушениях будет тщательно проверяться, заявили "Известиям" в комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев.

- Воровать деньги с карт стали чаще, но берут меньше - Число интернет-краж с пластиковых карт выросло до 300 тыс., при этом размер суммарного ущерба от действий мошенников сократился до 1,05 млрд рублей с 1,08 млрд рублей, следует из данных компании "Информзащита" по итогам 2017 года. По мнению экспертов, снижение ущерба отмечено на фоне роста финансовой грамотности населения: для интернет-покупок россияне стали использовать карты с небольшим количеством денег на счете.

- Цели достигнуты - Большинство россиян — 84% — регулярно или время от времени следят за происходящим в сирийском регионе, показал опрос ВЦИОМа "Новая вспышка войны в Сирии: мнение россиян". Только 15% респондентов сегодня не интересуются этой темой, свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомились "Известия".

- Президента ждет "Правда и справедливость" - Владимир Путин посетит медиафорум "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) "Правда и справедливость" в Калининграде. Глава государства, который является лидером ОНФ, будет присутствовать на пленарном заседании форума 2 марта. То, что такое мероприятие готовится, "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РБК RBCM daily

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