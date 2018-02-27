Боливия договорилась об иностранных инвестициях в $2,5 млрд в нефтегазовую отрасль

МЕХИКО, 27 фев /ПРАЙМ/. Боливийская нефтегазовая компания YPFB договорилась с Kampac Oil из ОАЭ и британской Milner Capital об инвестициях в 2,5 миллиарда долларов в разведку и добычу углеводородов в стране, сообщило агентство ABI.

Соответствующие меморандумы о взаимопонимании были подписаны между двумя компаниями в понедельник в присутствие президента Боливии Эво Моралеса.

Kampac Oil планирует вложить 500 миллионов долларов, Milner Capital – два миллиарда. Предполагается, что компании будут работать в бассейне углеводородов Madre de Dios на севере страны, чей потенциал оценивается в четыре миллиарда баррелей нефти и 12 триллионов кубических футов газа.