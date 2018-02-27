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Более 20 тыс человек в Петербурге остались без электричества из-за аварии — Минэнерго РФ


Энергосети

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Более 20 тысяч человек в Санкт-Петербурге остались без электроснабжения из-за аварии, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"В 19.33 на ПС 110 кВ "Волхов-Южная" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Ленэнерго" LSNG) действием защит отключилась первая система шин 110 кВ. Причина: разрушение выключателя 110 кВ фаз "А" и "В" второй цепи ВЛ 110 кВ "Волхов-Южная – Рижская". Без электроснабжения остались бытовые потребители в Адмиралтейском районе (около 20,4 тысячи человек)", — говорится в материалах министерства.

Мощность отключенных потребителей составила 15 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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