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Польша намерена объединить две крупнейшие нефтеперерабатывающие компании - PKN и Lotos


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Польское министерство энергетики совместно с представителем польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen подписали договор о намерениях начать процесс слияния PKN и другой компании из этой сферы в Польше - Lotos S.A., следует из сообщения PKN.

"PKN Orlen S.A. и министр энергетики как представитель государственного казначейства Польши намерены начать переговоры о сделке, в рамках которой PKN Orlen приобретет как минимум 53% в капитале Grupa Lotos", - говорится в релизе.

В рамках сделки акции Lotos планируется выкупить у акционеров, в том числе у национального казначейства.

PKN Orlen — крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания. Компания владеет шестью НПЗ и крупнейшей в регионе сетью автозаправочных станций, которая распространяется по Польше, Чехии, Германии и Литве.

Grupa Lotos - вторая по величине в стране нефтеперерабатывающая компания, является также единственной компанией, работающей в исключительной экономической зоне Польши в Балтийском море. Компания также занимается нефтедобычей на норвежском континентальном шельфе и в Литве.

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