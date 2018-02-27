Польша намерена объединить две крупнейшие нефтеперерабатывающие компании - PKN и Lotos

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Польское министерство энергетики совместно с представителем польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen подписали договор о намерениях начать процесс слияния PKN и другой компании из этой сферы в Польше - Lotos S.A., следует из сообщения PKN.

"PKN Orlen S.A. и министр энергетики как представитель государственного казначейства Польши намерены начать переговоры о сделке, в рамках которой PKN Orlen приобретет как минимум 53% в капитале Grupa Lotos", - говорится в релизе.

В рамках сделки акции Lotos планируется выкупить у акционеров, в том числе у национального казначейства.

PKN Orlen — крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания. Компания владеет шестью НПЗ и крупнейшей в регионе сетью автозаправочных станций, которая распространяется по Польше, Чехии, Германии и Литве.

Grupa Lotos - вторая по величине в стране нефтеперерабатывающая компания, является также единственной компанией, работающей в исключительной экономической зоне Польши в Балтийском море. Компания также занимается нефтедобычей на норвежском континентальном шельфе и в Литве.