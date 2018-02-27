Ирак возобновит экспорт нефти из Киркука через Турцию - премьер-министр Ирака

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Ирак в скором времени возобновит экспорт нефти из Киркука через Турцию, передает агентство Блумберг слова премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

"Ирак ведет переговоры с Турцией и региональным правительством Курдистана о возобновлении поставок нефти Киркука по трубопроводу через курдскую территорию", - передает агентство слова министра. Турции необходимо 10 дней, чтобы дать ответ на план Ирака. Возобновление экспорта ожидается в январе, сообщил министр агентству.

Министерство нефти Ирака сообщало в конце декабря, что приглашает компании в течение месяца подать заявки на участие в строительстве нового участка нефтепровода из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан. Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль после того, как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.

Поставки нефти из иракской провинции Киркук осуществляются через турецкий порт Джейхан. Транзит нефти по трубопроводу "Киркук — Джейхан" резко упал на фоне конфликта в Иракском Курдистане, ранее он составлял около 600 тысяч баррелей в сутки, в начале декабря транзит нефти из Иракского Курдистана в Джейхан составлял около 300 тысяч баррелей в день.