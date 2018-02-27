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Оценка неразведанных нефтяных резервов Норвегии повышена на 40%, до 25,1 млрд баррелей


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD) поднял оценку неразведанных запасов углеводородов страны на 40% по сравнению с прошлой оценкой годовой давности, - до 4 миллиардов кубометров или 25,1 миллиарда баррелей, следует из данных NPD.

"Это увеличение вызвано переоценкой ресурсов в северной части Баренцева моря, а также с тем фактом, что в результате соглашения между Россией и Норвегией о демаркационной линии в этом море, территория его северо-восточной части теперь включена в оценку",- отмечается в сообщении директората.

Недоказанные резервы составляют около 47% от общего объема резервов страны. Общий их объем оценивается теперь в 98 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (15,614 миллиарда кубометров). Помимо недоказанных ресурсов, сюда входит объем уже добытой нефти, запасы нефти, условные ресурсы на рабочих месторождениях и условные ресурсы на открытых месторождениях.

Из общего количества углеводородов 45% было зарезервировано на продажу или уже доставлено покупателям.

Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.

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