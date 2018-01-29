Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, кроме "Газпром GAZP нефти", ВТБ, "Магнита" MGNT и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 1,38% - до 6 долларов, "Лукойла" LKOH - на 0,12%, до 68,08 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,14%, до 138,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,81% - до 5,14 доллара, "Газпром нефти" - сохранились на уровне предыдущего закрытия в 25,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,11% - до 20,53 доллара, НЛМК – на 1,7%, до 26,03 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,31%, до 16,58 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 3,29% - до 2,2 доллара, Сбербанка SBER– опустились на 0,53%, до 20,79 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,32% - до 22,95 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" поднялась на 1,91% - до 20,84 доллара, "Ленты" - снизилась на 1,05%, до 6,58 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS подешевели на 2,47% - до 4,42 доллара.