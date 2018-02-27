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Эквадор начал переговоры с ОПЕК о возможности увеличения добычи нефти - СМИ


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 27 фев /ПРАЙМ/. Эквадор начал переговоры с ОПЕК о возможности увеличения добычи нефти в этом году, сообщил министр нефти южноамериканской страны Карлос Перес агентству Рейтер.

"Добыча Эквадора невысока в контексте ОПЕК. Необходимо поддерживать единство. Мы говорили об этом во время визита генерального секретаря ОПЕК (ранее в этом месяце), они дают Эквадору гибкость", - сказал Перес.

Добыча Эквадора снизилась до 515 тысяч баррелей в день, сказал он.

Министр сообщил, что страна намерена увеличить число участков нефти и газа, которые выставит на торги в марте, включив туда зрелые нефтяные и газовые месторождения, в том числе проекты Amistad, Cuyabeno, Oso и Vinita-Blanca. Предполагается рост добычи на 50 тысяч баррелей в день в этом году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку до конца 2018 года.

Участники сделки приняли решение продолжить кооперацию и после действия сделки на постоянной основе, однако модель этого взаимодействия пока не определена.

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