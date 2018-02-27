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Нефть дешевеет более чем на 1% накануне выхода данных о запасах сырья и добыче в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили снижение и дешевеют более чем на 1% в ожидании публикации статистики по запасам нефти и добыче в США от Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,14% - до 66,52 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,35%, до 63,05 доллара за баррель.

В среду Американский институт нефти (API) и минэнерго страны сообщат свои данные об уровне этих запасов за прошедшую неделю. По прогнозам аналитиков, они увеличились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 423,2 миллиона баррелей.

"Мы немного задержались на восходящем тренде - видели рост стоимости нефти на более чем 6 долларов за баррель быстрее чем за две недели. Теперь инвесторы фиксируют прибыль накануне данных от API и управления энергетической информации (EIA) минэнерго США", - приводит агентство Рейтер мнение президента чикагской консалтинговой фирмы Ritterbusch & Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch).

Кроме того в среду, 28 февраля, EIA отчитается о добыче нефти в стране в декабре 2017 года. В ноябре 2017 года среднесуточная добыча в стране составила 10,038 миллиона баррелей в сутки, превысив максимум октября 1970 в 10,013 миллиона баррелей в сутки.

По словам исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, США могут опередят крупнейшего в мире нефтедобытчика - Россию - уже в следующем году, если не в этом. Этот комментарий приводит во вторник агентство Рейтер.

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