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СМИ: ОПЕК 5 марта в рамках CERAWeek проведет обед с производителями сланца США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 27 фев /ПРАЙМ/. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в понедельник, 5 марта проведет в Хьюстоне (Техас, США) обед с представителями американских компаний, занимающихся добычей сланцевых углеводородов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

В мероприятии, как ожидается, примет участие генсек организации Мохаммед Баркиндо. Обед состоится в рамках международной энергетической конференции CERAWeek. Год назад ОПЕК на этой же конференции впервые провела переговоры с представителями сланцевой отрасли США.

"Сланец коренным образом изменил отношение к топливу. Теперь мы заняли место за столом переговоров по цене", - приводит агентство слова нефтяника из США, пожелавшего остаться неназванным.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что США к 2019 году обгонят Россию по объемам добычи нефти.

В середине октября 2017 года генсек ОПЕК заявлял, что организация заинтересована в кооперации с независимыми сланцевыми производителями из США.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. США не участвуют в соглашении.

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