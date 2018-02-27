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Золото дешевеет после "ястребиных" комментариев Пауэлла


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Золото снижается в цене во вторник на фоне роста доллара к мировым валютам после первого выступления Джерома Пауэлла в должности главы Федеральной резервной системы (ФРС) США и его "ястребиных" комментариев, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,1 доллара, или на 0,99%, до 1319,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,21% - до 16,36 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,5%, до 90,31 пункта.

Выступление Пауэлла перед комитетом палаты по финансовым услугам конгресса США было воспринято инвесторами позитивно, новый глава ФРС сообщил лишь о необходимости "постепенного" повышения процентной ставки регулятора. Он вновь озвучил мнение регулятора о том, что инфляция в стране вырастет до 2% в среднесрочной перспективе.

Пауэлл также прокомментировал недавнюю волатильность на фондовых рынках. "Несмотря на недавнюю волатильность, финансовые показатели продолжают быть благоприятными", - говорится в тексте речи Пауэлла, с которой он обратится к финансовому комитету палаты представителей конгресса во вторник.

Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая драгметалл менее доходной инвестицией.

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