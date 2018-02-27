Минторг США заключил, что алюминий импортируется из Китая по заниженным ценам

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Министерство торговли США во вторник выступило с заключением, что определенный вид алюминиевой фольги поставляется в страну по заниженным ценам, говорится в сообщении на сайте Алюминиевой ассоциации.

Отмечается, что "производители алюминиевой фольги в Китае получают выгоду от действующих государственных субсидий".

"Алюминиевая ассоциация и состоящие в ней производители фольги очень довольны заключительным решением министерства торговли о том, что алюминиевая фольга из Китая продается несправедливым образом в США", - заявили в ассоциации.

Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт алюминия из Китая, России и ряда других стран в размере 23,6%. Предлагался тариф в 7,7% на любой импорт алюминия, а на алюминий из России, Китая, Гонконга (административный район КНР), Венесуэлы и Вьетнама - в 23,6%. Для всех остальных стран предлагалась квота на экспорт в США.

Министерство коммерции КНР ответило, что китайская сторона примет все необходимые меры для защиты своих интересов, если США введут высокие пошлины на импорт продукции из алюминия.