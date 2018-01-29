СПРАВКА. Судебный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины"

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Решение стокгольмского арбитража по спору между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" относительно транзита газа ожидается в среду.

Ниже приводится справочная информация.

"Газпром" GAZP и НАК "Нафтогаз Украины" 16 июня 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

"Газпром" сообщил, что решение обратиться в стокгольмский суд с иском к "Нафтогазу" было принято по причине хронических неплатежей украинской госкомпании. Ее просроченная задолженность за поставленный российский газ на тот момент составляла 4,458 миллиарда долларов: 1,451 миллиарда долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 миллиарда долларов за апрель-май 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках этого дела приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

"Нафтогаз" же потребовал изменения цены за предшествующее время, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считает, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.

"Нафтогаз" также требует компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту. Так, согласно контракту украинской компании и "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины в страны Европы от 2009 года, минимальный объем газа, который "Газпром" должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако годовой объем транзита в 2009-2013 годах равнялся в среднем 94 миллиардам кубометров.

Стокгольмский арбитраж не стал консолидировать (объединять) иски "Нафтогаза Украины" к "Газпрому".

Суммы взаимных требований неоднократно повышались, они различаются в зависимости от источника информации. Так, "Нафтогаз" в конце сентября 2016 года оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" – в 38,7 миллиарда долларов.

Последняя озвученная самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма составляла 37 миллиардов долларов. В сентябре-октябре 2016 года в Стокгольме прошли устные слушания по делу о контракте на поставку газа. В течение двух недель суд заслушивал юридических советников, свидетелей и экспертов. В ноябре-декабре 2016 года в Стокгольме прошли слушания по второму делу о транзите российского газа через Украину.

Стокгольмский арбитраж 31 мая 2017 года вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения обнародован не был, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года.

"Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".

В октябре 2017 года стало известно, что арбитраж завершил слушания по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставки газа.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Суд обязал украинскую компанию выплатить российской 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Кроме того, инстанция снизила годовые закупки до 5 миллиардов кубометров, а также оставила условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать сырье в таком количестве Киев обязан с 2018 года. Суд установил обязательность применения положения "бери или плати" до окончания срока действия контракта и отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство.

Украинская компания сочла решение суда победой, свой положительный эффект от него она оценила в 75 миллиардов долларов. В частности, экономия у "Нафтогаза" образовалась из-за ретроактивного снижения цены для второго квартала 2014 года — до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров, а также в связи с отклонением штрафов за недобор газа по "бери или плати". Украинская компания также сообщила, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку его цены к нефтепродуктам.

Газпром заявил, что не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" в отношении контракта на поставку топлива.

Решение Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" по контракту о транзите, по заявлению "Нафтогаз Украины", ожидается 28 февраля 2018 года. По данным украинской стороны, сумма исковых требований по транзитному контракту — до 16 миллиардов рублей.