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Швейцарский трейдер просит разрешить ему выкуп $1,5 млрд долга PDVSA перед Роснефтью


Компании / Нефть / Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 28 фев - ПРАЙМ. Швейцарский трейдер Mercuria попросил у минфина США разрешения на выкуп 1,5 миллиардов долларов долга венесуэльского нефтяного гиганта PDVSA перед российской "Роснефтью" ROSN, обеспечением по которому выступает одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США Citgo, сообщает Financial Times.

"Роснефть" предоставила PDVSA в виде предоплат около 6 миллиардов долларов, в том числе займами 5,5-5,7 миллиарда долларов, в счет будущих поставок нефти и нефтепродуктов. В качестве обеспечения выступила среди прочего 49,9%-ная доля PDVSA в ее американской "дочке" Citgo Petroleum Corp.

Ранее СМИ сообщали, что американские чиновники обеспокоены возможностью "Роснефти" получить контрольный пакет акций в компании, которая обеспечивает примерно 5% мощностей нефтепереработки в США. Они попросили президента США Дональда Трампа использовать его полномочия, чтобы избежать завершения сделки.

Позже группа инвесторов из США подала заявку на покупку доли в компании Citgo, заложенную "Роснефти".

Mercuria осуществляет поставки нефти из Венесуэлы на три завода Citgo в США и пытается так структурировать сделку, чтобы не нарушать ограничения США на предоставление новых финансовых ресурсов "Роснефти", пишет FT.

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