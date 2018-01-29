Дайджест российских СМИ – 28 февраля

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Бесплатной медицине нашли крайних - Минздрав взялся за усиление ответственности страховщиков, работающих в системе ОМС. Страховым компаниям установят целевые показатели деятельности, недостижение которых будет означать разрыв отношений с территориальными фондами ОМС и отлучение от средств бюджета ОМС. Ожидается, что в основу показателей войдут качество экспертизы лечения, в первую очередь по летальным случаям, и работа по оповещению населения о доступных медуслугах. Это должно усилить контроль страховщиков над медиками — однако о переходе к страховой модели медицины говорить пока рано: несмотря на то что вопрос обсуждается с 2010 года, даже в прогрессивных предложениях ЦСР на это отводится не менее пяти-семи лет.

- Следствие ведут Соловки - Как стало известно "Ъ", Следственный комитет, Генеральная прокуратура и Счетная палата приступили к масштабной проверке использования миллиардов рублей, выделенных Министерству культуры на сохранение объектов культурного наследия Соловецкого архипелага. Разобраться с нарушениями на охраняемых ЮНЕСКО объектах госорганам поручил президент Владимир Путин. Таким образом, уже начатое расследование СКР выявленного хищения около 20 млн руб. в рамках госконтрактов может стать продолжением скандального "дела реставраторов", в котором фигурируют чиновники и подрядчики Минкульта.

- Вопрос особой скважности - На переговорах с Ираком обсудили ситуацию с курдскими контрактами "Роснефти" ROSN - В столичном "Президент-отеле" во вторник прошло заседание российско-иракской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Как выяснил "Ъ", среди обсуждавшихся тем были вопросы поставок Багдаду перспективных систем вооружений и урегулирование конфликтной ситуации вокруг "Роснефти". Для решения последней проблемы, говорят источники "Ъ", Ирак в ближайшее время может посетить глава компании Игорь Сечин.

- Экономика США поднимает ставки - Новый глава ФРС поделился с Конгрессом оптимизмом - Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит придерживаться политики постепенного повышения ставок, пообещал американскому Конгрессу в своем первом официальном выступлении новый глава регулятора Джером Пауэлл. Ужесточению монетарной политики, по его словам, будут способствовать повышение инфляции, улучшение внешнеэкономических условий и фискальная реформа в США. Оценив оптимизм главы ФРС, эксперты указывают на возможность четырех повышений ставки в этом году — первое может произойти уже в марте этого года.

- Природу научат любить в административном порядке - Минприроды подготовило поправки к КоАП - Минприроды предлагает радикально увеличить штрафы за отсутствие оценки соответствия проектируемых объектов и новых технологий экологическому законодательству. Так, в случае отсутствия заключения экологической экспертизы на проект, например газопровода, размер санкций для разработчика возрастет в 2,5 раза. Чиновники констатируют рост числа подобных нарушений и неэффективность существующих санкций. Экологи при этом считают, что изменения не смогут оказать влияния на крупный бизнес.

- Минэкономики тормозит реформу транспортной отрасли - Идея поделить водителей на любителей и профессионалов вызвала критику - Задуманная Минтрансом реформа по разделению водителей на любителей и профессионалов может привести к тому, что работники и органы власти понесут суммарные затраты в объеме 13–14 млрд руб. Такой вывод содержится в отрицательном отзыве Минэкономики на законопроект, подготовленный транспортным ведомством. К тому же, говорят эксперты, документ содержит "избыточные административные и иные ограничения для субъектов предпринимательской деятельности". Представители отрасли поддерживают критику, уверяя, что перемены могут стать катализатором удорожания перевозок и тем самым увеличат уровень инфляции. В Минтрансе пообещали законопроект доработать.

- Следователи поработают с копиями - Минюст предлагает запретить в ходе обысков изымать жесткие диски у предпринимателей - Минюст разработал поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), запрещающие изымать "электронные носители информации" о деятельности фирмы или предпринимателя, если они подозреваются в совершении экономических преступлений. Следственные действия, в том числе обыски, не должны останавливать работу бизнеса. В профильном комитете Госдумы и в бизнес-сообществе уверены, что такие меры обеспечат защиту от произвола силовиков и поспособствуют развитию предпринимательства, прежде всего среднего и малого.

- Отзыв губернатора не прошел парламентское чтение - Сторонники Алексея Чалого не поддержали законопроект губернатора - Группа депутатов Алексея Чалого в заксобрании Севастополя не поддержала законопроект об отзыве губернатора, внесенный Дмитрием Овсянниковым. За принятие документа проголосовали лишь 11 депутатов (при 13 необходимых). Парламентарии заявили, что для запуска процедуры отзыва губернатора законопроект предусматривает большее количество документов, чем указано в федеральном законодательстве. В правительстве говорят, что новый документ готовить не будут. Депутаты предлагают разработать его вместе с правительством.

- Кандидатов проверят на обвиняемость - Избиркомы получат у МВД информацию о несудимых - В МВД предложили раскрывать информацию о следственных действиях, которые проводятся в отношении кандидатов на выборные должности. В ведомстве подстраховываются на случай, если в момент подачи документов на регистрацию кандидат не имеет судимости, а за время избирательной кампании в отношении него вынесено судебное решение. В "Единой России" отметили, что уголовное преследование не означает виновности кандидата. Из законопроекта неясно, для чего избиркомам информация о статусе "подозреваемого или обвиняемого", заявили "Ъ" в КПРФ.

- ФСО займется охраной персональных данных высших чиновников - В функции Федеральной службы охраны (ФСО) теперь входит защита персональных данных объектов госохраны и их родственников. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, ФСО должна "принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей", а также "давать согласие на их обработку", за исключением случаев, когда "эта информация подлежит опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами" (в частности, о борьбе с коррупцией).

- Нижегородский машиностроительный завод привлек внимание аудиторов - Аудиторы на основании результатов проверки годовой бухгалтерской отчетности поставили под сомнение возможность ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (Нижний Новгород, входит в концерн "Алмаз-Антей") вести непрерывную производственную деятельность. Предприятие производит машинную часть зенитно-ракетных систем С-300, С-400 и С-500. Согласно данным аудиторов, объем чистых активов предприятия уменьшался в течение последних нескольких лет: на конец 2015 года их размер составлял 2,59 млрд руб., а к концу 2017 года снизился до 2,26 млрд руб.

- Оправдания на кофейной гуще - Предполагаемый владелец 12 чемоданов кокаина избрал линию защиты - Заочно обвиняемый МВД России в организации контрабанды кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук утверждает, что хотел отправить на родину не 12 чемоданов наркотиков, а кофе, сигар и бытовой химии. Однако в оплаченном им багаже, который прибыл в Москву транспортным самолетом, оказались уже муляжи упаковок наркотиков. Хранивший чемоданы в подсобке школы завхоз посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянов, которого уже арестовали, утверждает, что его подставил господин Ковальчук, в прошлом также являвшийся техническим сотрудником дипмиссий.

- На обвинение хватило стройматериалов - Бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву инкриминируют взятки и злоупотребления - Тверской суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела бывшего мэра Владивостока, его младшего брата, бывшего гендиректора АО "Востокцемент" Андрея Пушкарева и экс-директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. По версии следствия, чиновник обеспечивал за взятки муниципальные контракты для предприятия господина Лушникова, а тот, в свою очередь, также за вознаграждение организовывал убыточные для собственного МУПВ, но выгодные для компании Пушкарева-младшего закупки строительных материалов. Вины никто из фигурантов не признает.

- Жилищное самоуправление доросло до электронного голосования - Москва разрешила проводить собрания собственников в "Активном гражданине" - Столичной мэрией принято постановление, разрешающее проводить общие собрания собственников жилья в интернете на базе "Активного гражданина". Для перехода на виртуальный формат собраний жильцам дома достаточно однажды собраться очно по этому поводу. Голосования в интернете будут пятидневными, на них запрещено выносить вопросы с опечатками и нецензурной лексикой. Эксперты обращают внимание, что администратором, собирающим заявки и ведущим протоколы собраний, станет структура городской мэрии.

- Европе объявили турецко-курдскую войну - Чехия отказала Анкаре в экстрадиции лидера сирийских курдов - В отношениях двух членов НАТО — Чехии и Турции — разгорается скандал, в центре которого оказался один из лидеров сирийских курдов, основатель партии "Демократический союз" Салих Муслим, задержанный в минувшее воскресенье в Праге на основании ордера Интерпола по запросу Турции. Городской суд Праги вчера освободил Салиха Муслима из-под стражи, несмотря на предупреждения Анкары, что она расценит такой шаг как "поддержку терроризма". Чешские власти также исключили возможность обмена курдского политика на двух своих граждан, ранее осужденных в Турции за связи с сирийскими курдами. Решение Праги стало самым серьезным политическим поражением Турции за время проведения в курдских районах Сирии операции "Оливковая ветвь", не позволив включить Европу в создаваемый Анкарой международный фронт против курдов.

- Сирия не удержала паузу - Прекращение огня в Восточной Гуте не соблюдается - Первая гуманитарная пауза, которая была объявлена Минобороны РФ в Восточной Гуте — контролируемом оппозицией анклаве в пригородах Дамаска,— была сорвана боевиками. Предложение России открыть гуманитарные коридоры в Восточной Гуте стало ее вкладом в реализацию принятой в субботу резолюции 2401 Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии. Между тем провал инициативы показал, что решение Совбеза вряд ли положит конец боевым действиям в этой стране: каждая из сторон конфликта решила трактовать принятую резолюцию так, как считает нужным. Запад возлагает ответственность за эскалацию конфликта на Дамаск и Москву.

- Под "Николой-Ленивцем" меняются луга - Земля арт-парка может перейти Олегу Малису - Владелец группы Solvers Олег Малис может получить расположенный в Калужской области арт-парк "Никола-Ленивец" (около 600 га), где недавно прошел вызвавший широкий резонанс перфоманс "Пламенеющая готика". Структуры бизнесмена заявили свои требования на сумму 433 млн руб. в рамках банкротства компании "Угорские луга", владеющей землей. Имущество банкрота оценивается в 11 раз дешевле.

- Стратегия автопрома дошла до премьера - На согласование документа ушло два года - Как выяснил "Ъ", спустя два года обсуждений правительство наконец утвердило стратегию развития автопрома. По данным "Ъ", документ готовится к подписанию, и по сравнению с его последней версией от декабря 2017 года его концепция мало изменилась. Упор делается на сохранение господдержки в прежних объемах (в 2017 году — 62,3 млрд руб.), но ее планируется направить на новые технологии, НИОКР, развитие производства автокомпонентов.

- Долги среднего возраста - Кредитная нагрузка не растет у молодежи и пенсионеров - Несмотря на усилия кредиторов, доля молодежи и пенсионеров в общем числе заемщиков растет медленно. По данным НБКИ, на россиян до 25 лет приходится лишь 5,3% всех заемщиков, на граждан старше 60 лет — 10,4%. На молодых заемщиков банки обратили внимание лишь недавно, а пожилые граждане сами не торопятся брать кредиты.

- Госсредства разложат по новым банкам - К средствам Федерального казначейства допустят больше игроков - Минфин планирует ослабить требования к банкам, в которых можно размещать госсредства. Сейчас со средствами Федерального казначейства работают лишь пять крупных игроков. Снижение требований к рейтингу и, возможно, к капиталу (с 250 млрд до 1 млрд руб.) позволит увеличить количество банков, допущенных к госсредствам, в несколько раз.

- Жалобы взаймы - ФССП подвела годовые итоги взыскания долгов - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подвела итоги первого года регулирования рынка взыскателей. Большая доля жалоб граждан приходилась на микрофинансовые организации (МФО) — 37,7%, немного меньше — 35,2% — на коллекторские агентства и 14,8% — на банки. Впрочем, при пересчете числа жалоб на одну организацию обнаруживается, что коллекторы нарушали закон в 12 раз чаще МФО и в восемь раз чаще банков.

- Полеты по курсу валют - Минтранс хочет унифицировать тарифы аэропортов - Минтранс решил унифицировать правила формирования сборов за аэропортовые услуги, уравняв тарифы для российских и иностранных авиакомпаний. Сейчас валютные сборы для иностранных авиакомпаний в аэропортах РФ значительно (в 3–3,5 раза) выше. Аэропорты считают, что действующий порядок нарушает принцип равной конкуренции, на унификации, по данным "Ъ", настаивала и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Авиакомпании РФ опасаются, что выравнивание приведет к тому, что тарифы для них будут подняты.

- "Газпром" GAZP поборется с углем - Прошлогодний рекорд экспорта газа в Европу может не устоять - Увеличение использования газа в энергетике и погодные факторы обеспечили "Газпрому" рекордный экспорт в Европу и Турцию в 2017 году. При этом, по данным монополии, конкуренция с другими поставщиками оказалась умеренной, а поставки на рынок сократили только Нидерланды. Но в этом году цены на газ вырастут вслед за котировками нефти, что ослабит его позиции в борьбе с углем в энергетике и может негативно сказаться на поставках "Газпрома".

- Судов все меньше, но они дороже - Российские верфи зарабатывают на военных - Судостроение в 2017 году увеличило выручку на 14%, до 523 млрд руб. Но количество сданных судов сократилось, а основные заказы по-прежнему обеспечивает Минобороны. Эксперты отмечают, что рост гражданского судостроения может дать лишь грузовая база — например, развитие перевозок по Севморпути.

- Модель рынка в натуральную величину - Минтранс представил будущее железных дорог - Как выяснил "Ъ", Минтранс обновил проект целевой модели рынка железнодорожных грузоперевозок. В нем предложено создание ряда организаций, которые должны сбалансировать сильное влияние ОАО РЖД на рынок, в том числе единой саморегулируемой организации операторов. Также в проекте Минтранс пытается ответить на актуальные проблемы последних месяцев — дефицит вагонов, возникновение пробок, невывоз социальных грузов. Эксперты замечают, что введение категории социальных грузов может перекосить тарифную систему, а консолидация подталкивает операторов к картельным сговорам.

- Коротким номерам удлиняют ценник - Государству предлагают взимать за них пошлину - Ассоциация операторов телефонной связи предложила Россвязи ввести пошлины с сотовых операторов за выделение им коротких номеров, использующихся для платных сервисов и колл-центров. По оценке ассоциации, это могло бы принести государству 3 млрд руб. Регулирование в этой сфере уже достаточное и соответствует международной практике, настаивают в Минкомсвязи.

- Decathlon собирается в Пермь - Компания локализует производство велосипедов - Французский продавец спортивных товаров Decathlon договорился о сборке велосипедов под своей маркой с пермским заводом Forward. Локализация сборки в России позволит экономить на таможенных платежах: с прошлого года пошлина на комплектующие для велосипедов была обнулена, тогда как на ввоз готовой продукции она достигает 30%.

- Капельницы не устояли в суде - Производители медизделий добились частичных послаблений при госзакупках - У производителей медизделий из поливинилхлорида (ПВХ; используются, в частности, для переливания крови, искусственной вентиляции легких), не включенных в реестр компаний, которым отдается преимущество на госзакупках, появилась возможность попасть в список. Верховный суд по иску "Виробана" отменил пункт нормативного акта, ограничивающий срок подачи заявления на включение в реестр. Но игроки рынка все равно недовольны этим решением, считая, что критерии для отбора подобраны так, чтобы им могла соответствовать только одна компания.

- "Формула кино" требует доплатить за билеты - Сеть подала иск к бывшему партнеру - Киносеть "Формула кино" Александра Мамута, прекратившая продавать билеты через систему "Киноход" в середине 2017 года, требует с компании 66 млн руб. долга. Это сравнимо с годовой выручкой билетного оператора. В "Киноходе" утверждают, что компания уже восстановилась после ухода крупнейшего партнера.

- "МегаФон" MFON вышел на бесконтакт - Оператор подключит счет мобильного к Apple AAPL Pay и Samsung Pay - "МегаФон" и Mastercard запустят возможность привязывать к сервисам Apple Pay и Samsung Pay счет мобильного телефона, чтобы с него оплачивать покупки офлайн. Оператор также начнет выпускать виртуальные банковские карты, связанные со счетом мобильного. Аналогичные решения готовит и МТС MTSS. Операторы смогут занять нишу на рынке, если убедят пользователей в безопасности таких трансакций, считают аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- О чем скажет Путин в послании Федеральному собранию - В четверг президент и кандидат в президенты Владимир Путин расскажет в послании Федеральному собранию об основных направлениях своей будущей политики. Это развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения, судебная реформа – перечислили возможные темы послания несколько федеральных чиновников. Изложенные в послании идеи станут основой предвыборной программы Путина, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу"). Разные группы лоббировали свои идеи, отмечает политолог Евгений Минченко: "Многие будут ждать буквально одной строчки – в их пользу или нет".

- "Единая Россия" ищет деньги на оплату активистов на выборах президента - Представители сразу нескольких региональных отделений "Единой России" признались "Ведомостям", что пока испытывают проблемы с финансированием работы активистов, участвующих в президентской кампании поддержанного партией кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина.

- Конституционный суд запретил взыскивать с пенсионеров за ошибки соцслужб - Рассматривая вопрос о взыскании перерасходов средств Пенсионного фонда, суды обязаны исследовать все фактические обстоятельства дела, потребовал Конституционный суд. Неправильно оформленная справка об инвалидности не может служить основанием для взыскания полученных гражданином сумм пенсии, говорится в опубликованном в пятницу постановлении.

- Российские политики стали позволять себе антисемитизм - В России растет число антисемитских заявлений со стороны по­литиков и общественных деятелей, что ведет к легализации антисемитизма в публичном ­пространстве. Об этом говорится в докладе центра мониторинга антисемитизма при Российском еврейском конгрессе и центре "Сова" ("Ведомости" с ним ознакомились). Самый большой резонанс в 2017 г. вызвало заявление зампреда Госдумы Петра Толстого, который, комментируя ситуацию вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, назвал противников этого решения "внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".

- Почему ИП никак не станут основой российской экономики - Многолетнее стремление – хотя бы на словах – руководителей государства поощрять малое предпринимательство, выводить его из тени и увеличивать вклад малого бизнеса в экономику страны не привело к буму индивидуального предпринимательства. Свежие данные ФНС показывают, что за 10 лет число ИП, зарегистрированных гражданами России, выросло всего лишь на 9,3% (страна пережила за это время два кризиса). Большинство имели налоговые задолженности: комментируя масштаб предстоящей налоговой амнистии, Минфин в январе 2018 г. сообщил, что по состоянию на 2015 г. у 3 млн плательщиков-ИП долгов набралось почти на 16 млрд руб. – это больше 80% всех ИП, числившихся на тот момент как действующие в госреестре. А по данным социально-экономического мониторинга РАНХиГС, доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения с 2008 г. неуклонно снижается.

- Плохой рассказ про кокаин - Запоздавшие и не всегда последовательные объяснения истории обнаружения кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине демонстрируют растерянность российских официальных представителей, не привыкших к работе с неприятной для них информацией. То, что мы знаем о произошедшем, свидетельствует, что у российских властей была возможность представить инцидент как успешную совместную операцию российских и аргентинских спецслужб: как говорят представители МИДа, чемоданы с кокаином были обнаружены в комплексе посольства еще в декабре 2016 г. во время инвентаризации, посольство сразу сообщило о них местным спецслужбам, известило об инциденте МИД и с его ведома активно сотрудничало с аргентинскими властями. Содействие посольства и российского ФСБ подтвердила и министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

- Сильвио Берлускони: В кабинке для голосования Бог видит тебя, а Сталин – нет - Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони решил позиционировать себя как старейшину политического клана – проевропейца, альтернативного популистам из Движения пяти звезд. Берлускони в прошлом месяце поделился воспоминаниями о своей первой избирательной кампании. В свете софитов 81-летний политик выглядел безупречно: темные волосы идеально окрашены, зубы сверкают белизной.

- Потанин и Дерипаска торгуются за дивиденды "Норникеля" - "Угроза постоянного конфликта за контроль в "Норникеле" создает негативное впечатление у инвесторов", – заявил крупнейший совладелец и гендиректор компании Владимир Потанин на встрече с основным акционером UC Rusal Олегом Дерипаской в декабре 2017 г. Они встретились, чтобы обсудить принципы управления "Норникелем", после того как истек пятилетний период, во время которого никто не имел права продавать свои доли в компании.

- В Европе снижается спрос на российскую нефть - За первые два месяца 2018 г. экспорт российской нефти в Европу упал на 10% до 25,4 млн т к уровню января – февраля 2017 г., рассказал директор департамента планирования и учета грузопотоков "Транснефти" Игорь Кацал. Россия отправляет нефть в Европу в основном по нефтепроводу "Дружба" – поставки снизились примерно на 3% до 7,7 млн т. Порты тоже сократили экспорт: Новороссийск – на 5% до 4,17 млн т, Усть-Луга – на 2% до 4,8 млн т, Приморск – на 31% до 5,8 млн т. В восточном направлении (по отводу от ВСТО Сковородино – Мохэ и через Казахстан) экспорт вырос на 30% до 6,1 млн т. В порту Козьмино, по словам Кацала, произошла "техническая коррекция": экспорт упал на 3,3% до 4,8 млн т.

- ВТБ увеличит дивиденды инвесторам, сохранив выплаты государству - ВТБ меняет дивидендную политику. Теперь выплаты акционерам будут определяться дивидендной доходностью – отношением размера дивиденда на акцию к ее стоимости. Оно будет равным для акций разных типов. Их у ВТБ три: обыкновенные и два класса привилегированных.

- Telegram намерен собрать еще $1,7 млрд во втором раунде ICO - Telegram проведет второй раунд привлечения инвестиций в собственную криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON. Об этом известно двум собеседникам "Ведомостей" – инвесторам предварительного этапа ICO Telegram. Один из них получил письмо от Telegram с предложением инвестировать в новом раунде, второй сам сделал запрос в Telegram и получил форму заявки с пояснительной частью – о структуре возможной сделки и будущих этапах размещения, а также и обновленную "белую книгу" – white paper, документ, который описывает преимущества TON и Gram. "Ведомости" ознакомились с этими документами, их подлинность подтвердил другой потенциальный инвестор второго этапа, получивший их от Telegram.

- World Class договорился об открытии фитнес-клубов во всех отелях Rixos - Турецкий оператор премиальных отелей Rixos Hotels откроет в своих гостиницах спортзалы World Class. Об этом "Ведомостям" рассказал директор по развитию франчайзинговой сети фитнес-клубов World Class Игорь Шашкин. Представитель гостиничного оператора это подтвердил. Соглашение о намерениях между ООО "Спорт форум" (управляет клубами World Class) и Rixos Hotels будет подписано 28 февраля 2018 г., уточнили представители компаний.

- Новые банки ЦБ привлекают вклады наперекор рынку - В январе люди традиционно забирают деньги из банков. В этот раз средства вкладчиков за месяц сократились на 1,5%, сообщал ЦБ. Люди расходуют деньги, после того как в декабре компании перечислили сотрудникам значительные выплаты под конец года, объяснял регулятор. У Сбербанка SBER розничные вклады в январе сократились на 3,1%, у ВТБ – на 0,8%, у Газпромбанка – на 1,5%, у Альфа-банка – на 3,3%, следует из опубликованной вчера отчетности банков.

- Качество кандидатов на вакансии в России выросло – Kelly Services - Рекрутеры из Kelly Services оценили более 900 соискателей в 12 регионах России по 5-балльной шкале. Оказалось, что средняя оценка российских работников выросла по сравнению с прошлыми годами и составила в 2017 г. 3,8 балла против 3,68 в 2015 г. и 3,24 в 2012 г. В кризис количество соискателей на рынке выросло и конкуренция между ними обострилась, это предопределило рост качества кандидатов, говорит Рустам Барноходжаев, директор по работе с ключевыми клиентами компании "Юнити". К тому же многие специалисты держались за работу, брали на себя дополнительные обязанности и набирались профессионализма.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Время чипа - Академик Алферов — о биткоинах, ФАНО, распухшей Академии наук, угрозах из Интернета и мегагрантах - Российской академии наук вернут организационные и финансовые возможности, чтобы она могла самостоятельно проводить исследования за счет бюджета во всех научных сферах. Такие ожидания связывают с важными законодательными поправками, которые президент России Владимир Путин внес 24 февраля в Государственную Думу. Эту злободневную тему мы не могли обойти и в беседе с лауреатом Нобелевской премии академиком Жоресом Алферовым, который был накануне гостем "Российской газеты".

- Работа ва-банк - В России стало меньше банкиров, в Европе — больше - Крупнейшие инвестбанки Европы начали набирать новых работников, хотя предыдущие несколько лет массово их сокращали. Об этом сообщило британское издание Financial Times. Однако, как отмечают россий-кие эксперты, для нашей страны эта тенденция неактуальна.

- Особняки и золотые сотки - СКР раскрыл схемы хищения земли в Подмосковье - То, что самая дорогая земля в стране находится в пределах Московской области, — само по себе не ново. Равно как и то, что логически проистекает из такого общеизвестного факта: соблазн стать обладателем золотых соток за небольшую цену и, соответственно, в обход закона велик, с ним бороться трудно. И это подтверждается громкими скандалами и уголовными делами, возникающими по данному поводу в регионе едва ли не каждый год.

- Врач: право на ошибку - Должны ли медики отвечать за смерть пациента - Когда врач ответственен за смерть пациента, и в каких случаях обвинять его нельзя? Насколько оправдано применение уголовного наказания? "Градус" дискуссии о врачебных ошибках, их последствиях и ответственности медиков зашкаливает. И события последних дней еще подлили масла в огонь. В Новосибирске прокуратура объявила, что будет принимать обиженных пациентов прямо в поликлиниках. А в Хабаровске, сообщают местные СМИ, следователи звонят родственникам умерших пациентов и предлагают жаловаться на лечение.

- Лови момент - Покупатели перестали откладывать приобретение жилья - На рынке недвижимости наблюдается активная реализация отложенного спроса, сообщает Индикатор рынка недвижимости (IRN). В основном решение о приобретении жилья сегодня принимают люди, которые откладывали это в течение последних трех лет. Суммарно объем отложенного спроса составил 65 процентов от просмотренных квартир.

- Реакторы для мира - Владимир Путин выслушал доклады об успехах атомщиков и угольщиков - О планах строительства новых ледоколов президент поговорил с главой "Росатома". Также Алексей Лихачев предложил созвать в Татарстане профессиональный "Давос" — мировой слет лидеров, которые обсудили бы вопросы подготовки кадров.

- Автомобили держат марку - Кабмин готовит стратегию развития автопрома до 2025 года - Доля собранных в России автомобилей в общем объеме продаж в стране выросла до 86 процентов. Премьер-министр Дмитрий Медведев видит стратегический задачей как минимум удержание этого уровня.

- Надо уметь дружить - Впервые за 18 лет стало больше россиян, довольных своими доходами - По итогам четвертого квартала прошлого года эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ насчитали наименьшую за последние 18 лет долю россиян, оценивающих свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое". Таковых оказалось 24,9 процента. В четвертом квартале 1998 года их было 67,8 процента, в 2015-м — 30,2.

- Гаджеты выходят за рамки - В Барселоне проходит Всемирный мобильный конгресс - В Барселоне проходит выставка электроники Mobile World Congress. Чем в этом году удивляют производители гаджетов? Год назад на той же выставке MWC финский бренд Nokia представил обновленную модель телефона Nokia 3310. Несмотря на то что аппарат не был похож на легендарный неубиваемый "кирпич", его продажи пошли очень неплохо.

- Чемодану дали пять - "Аэрофлот" AFLT смягчил требования к габаритам ручной клади - "Аэрофлот" откликнулся на просьбы пассажиров и скорректировал требования к габаритам ручной клади, которые начали действовать в середине февраля. Хотя перевозчик не опускался до минимальной планки по провозу бесплатной ручной клади в пять килограммов (установленной в авиационных правилах), но он установил свои требования по ее габаритам, которые не являются стандартными для производителей небольших чемоданов, которые пассажиры обычно берут с собой в салон самолета. Дело всего лишь в пяти сантиметрах. Основная часть чемоданчиков 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину, 25 сантиметров в высоту. А габариты по сумме трех измерений должны быть не более 120 сантиметров (ранее было 115 сантиметров), пояснили "РГ" в контакт-центре перевозчика.

- Рыбаки против аукционов - Российские рыболовы хотят сохранить "исторический принцип" добычи морепродуктов - Существующие правила вылова морепродуктов за десять лет буквально воссоздали рыболовецкую отрасль, вытащив ее из руин. Ныне рыбаки категорически не желают изменения правил игры, опасаясь возврата к прошлым проблемам, и просят президента о помощи.

- Свидание на Неве - Названы самые популярные города для путешествий на 8 марта - Петербург занял первую строчку рейтинга самых популярных городов для путешествий на 8 марта. Как подсчитал сервис бронирования жилья Tvil.ru, Северная столица более популярна, чем Москва и Казань. "Рейтинг составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта 2018 года.

- Все регионы станут "домашними" - Операторы начали отменять внутрисетевой роуминг в России - Компания МТС первой среди операторов мобильной связи опубликовала новые расценки на свои услуги для тех, кто путешествует по России: с сегодняшнего дня (28 февраля) в поездках по стране для абонента становится "домашним" тот регион, где он в данный момент находится. Новые правила будут вводиться в течение полугода в зависимости от тарифа, а междугородные вызовы остаются платными независимо от того, кто кому звонит. На отмене внутрисетевого роуминга не раз настаивала ФАС.

- Лот с историей - У столичных инвесторов растет спрос на исторические дома - Столичные власти выставили на торги часть доходного дома 1904 года постройки на Большой Полянке - москвичам он хорошо известен по большому настенному панно "Мы строим коммунизм". Новый владелец здания сможет распорядиться им по своему усмотрению, но сначала ему придется провести ремонт и реставрацию, а также построить паркинг. В мэрии отмечают: несмотря на строгие условия по сохранению исторической недвижимости, спрос на нее растет.

- "Ласточка" в женских руках - Минтруд готов сократить список запрещенных для женщин профессий - Минтруд готов изменить список запрещенных для женщин профессий и допустить представительниц прекрасного пола к некоторым работам, ранее считавшимся вредными. Это связано с изменениями технологий современного производства и социально-гигиенических условий труда в ряде секторов. Об этом сообщили "Российской газете" в ведомстве.

- Обойдутся без суда - Производителей алкоголя станет легче лишать лицензий - Расширенный перечень оснований для аннулирования лицензий на производство и оборот спирта и алкогольной продукции во внесудебном порядке начнет действовать после принятия постановления правительства России.

- Пересолили - Через три года Россия сможет отказаться от импортной соли - Последние два года соль в России производили ударными темпами, нарастив темпы добычи в два раза - почти до 4,5 миллиона тонн. Однако с ростом показателей появляются новые проблемы. Российские соледобытчики - лидеры по темпам импортозамещения, отмечают и в минсельхозе, и в экспертном сообществе.

- Разоружили - ФСБ обезвредила подпольные мастерские - ФСБ пресекла деятельность преступной группировки, причастной к организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия, а также его незаконному обороту.

- Смертельный рейс - В Башкирии в ДТП с автобусом погибли девять человек - В Башкирии на трассе М5 произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Поначалу республиканская госавтоинспекция сообщила о пятерых погибших, но позже информацию уточнили - авария унесла жизни девяти человек.

- Особый счет - В судебных решениях предложено указывать паспортные данные должников - Правительство России предлагает ввести новые требования к судебным решениям: указывать в них дополнительные сведения о должниках. Это поможет решить проблему "двойников", когда счета приходят посторонним людям, полным тезкам должников. Казусы возникают из полного совпадения данных - ФИО и даты рождения. Благодаря электронным технологиям дорожки таких двойников стали пересекаться гораздо чаще, чем хотелось бы.

- Ускорение на гиперзвуке - Президентом России подписана госпрограмма вооружений на период с 2018 по 2027 год. Она накладывается на госпрограмму вооружений, которая должна быть реализована до 2020 года, и имеет ряд существенных особенностей - Основные ее параметры не оглашаются, да и само подписание никак прессой не афишировалось. Однако вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонно-промышленный блок, в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что "документ подписан президентом". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил - госпрограмма вооружений "была подписана фактически еще до наступления нового года", добавив, что "это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать".

- Делились по-братски - Экс-мэра Владивостока судят в Москве - Тверской районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму 75 миллионов рублей. По делу также проходят брат бывшего градоначальника, экс-гендиректор АО "Востокцемент" Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников. В зависимости от роли и степени участия в незаконных действиях они обвиняются также в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

- Зажжется ли огонь? - Храм Гроба Господня в Иерусалиме по-прежнему закрыт уже несколько дней. А ведь уже приближается праздник Пасхи - Во вторник пошел третий день с тех пор, как двери храма Гроба Господня в Иерусалиме неожиданно закрылись перед лицом тысяч паломников и туристов на неопределенный срок. Главы греческой, армянской и католической общин, управляющих главной христианской святыней, пообещали продолжать историческую "забастовку" до тех пор, пока не услышат от мэрии "позитивного сигнала" о пересмотре налоговой и земельной политики.

- В доме министра строительства Дагестана прошли обыски - Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме и на работе у министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. При этом, как сообщает ТАСС, самого чиновника сейчас нет в республике, но в розыск его не объявляли.

- Биткоины за отраву - Полный цикл незаконного оборота наркотиков организовала наркогруппировка сразу в шести регионах России. Оптовую торговлю и вербовку закладчиков и курьеров преступники осуществляли через интернет-магазин. Впрочем, "магазин" - название весьма условное. В социальных сетях размещались многочисленные сообщения как для клиентов-наркоманов, так и для желающих заработать на торговле "дурью".

- Европа стучит зубами - В Старый Свет пришли аномальные холода и мощные снегопады - Аномальные морозы в Европе называют "Зверем, пришедшим с Востока", подразумевая под этим холодные арктические массы воздуха, пришедшие из Сибири. По меньшей мере 19 человек погибли в Европе из-за холода с пятницы: девять в Польше, три во Франции - все бездомные, четверо в Литве, двое в Румынии, включая женщину 83 лет, найденную на улице, и бездомного в Италии.

- Задержали за ненависть - В отношении польского журналиста проведены следственные действия - Польский журналист Томаш Мацейчук был задержан в подмосковных Мытищах на съемной квартире. Правоохранительные органы провели в его жилище обыски. Позднее в тот же вечер Мытищинский суд отпустил его. Судья вернул дело представителю УФМС по Московской области, поскольку усмотрел нарушения в материалах. Как написал сам Мацейчук на своей странице "ВКонтакте", "меня отпустили. Суд в четверг, 1 марта, в 15.00. Могут депортировать из России в Евросоюз".

- Такое петь - стыдно! - Правозащитники в Эстонии возмущены поведением некоторых местных военных командиров. Одна из частей Сил обороны республики в качестве строевой разучивает так называемую песню "лесных братьев". В этом "произведении" есть слова об убийстве русских, при этом представители русскоязычного населения названы презрительным прозвищем.

- Без отмеренного срока - Демократизация - ошибочна и фатальна, сменяемость - необходима и укрепляет государство. Такой вывод сделали из распада СССР китайские коммунисты, шокированные тем, насколько стремительно и без внутреннего сопротивления рухнул некогда могучий "старший брат". Прививки хватило меньше чем на 30 лет.

- Тель-Авив не принимает - Жители Западной Украины представляются выходцами с Донбасса, чтобы работать в Израиле - Неделю назад 21-летняя гражданка Украины прилетела в аэропорт Бен-Гуриона в составе группы христианских паломников. На руках девушка, как она утверждает, имела обратные билеты, страховку и бронь отеля. Опять же со слов украинки за поездку она заплатила 750 евро. Но на пограничном контроле ее остановили и после допроса отправили на родину. Израильские русскоязычные СМИ приводят объяснения чиновников МВД - паломница не смогла ответить, какие святые места планирует посетить, давала противоречивые показания, а затем и вовсе отказалась сотрудничать. При этом погранслужба имела информацию о планах девушки встретиться с неким мужчиной, хотя она объясняла, что никого в стране не знает. С подобными хитростями власти Израиля сталкиваются регулярно.

- Фон в руку - Аналитики рассказали о курсе рубля в марте - Курс рубля в марте может немного укрепиться, допускают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Внешний фон для самочувствия российской валюты продолжит в начале весны оставаться хорошим, но картину способно подпортить возможное усиление санкций со стороны США, отмечают они.

- Без злого умысла - КС РФ запретил изымать переплату пенсии по инвалидности - Конституционный суд РФ запретил перекладывать на инвалидов вину и взыскивать с них неправильно начисленные пенсии, если ошибку в начислении допустили медики и органы власти. Соответствующее постановление вынесено по жалобе Надежды Горностаевой.

- Плитка раздула пламя - При пожаре в общежитии погибли шесть человек - В общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовом загорелась одна из комнат. Люди уже спали, и потому сообщение о возгорании поступило в пожарную часть поздно. Спасатели прибыли на место, когда пламя охватило часть общежития. Дым и огонь вырывались из окон. Десятки разбуженных людей метались внутри. Путь к спасению им отрезал дым. Жителей пятиэтажки пришлось эвакуировать с помощью выдвижных лестниц на пожарных машинах.

- А турникеты - против - Обновление билетной системы в электричках затруднило жизнь пассажирам - В билетной системе Центральной пригородной пассажирской компании глобальный сбой. В кассах перестали принимать банковские карты, автоматы не продают абонементы, у льготников не действуют соцкарты, а турникеты не выпускают пассажиров даже с билетами. И все это, как выяснил корреспондент "РГ", связано с обновлением программного обеспечения, чтобы в будущем пассажиры могли покупать билеты на электрички в режиме онлайн. Правда, пассажиров об этом не предупредили.

- Зарплата за углом - В Москве появился "радар" для поиска работы у дома - Более миллиона москвичей скачали новое приложение Radar для поиска работы рядом с домом. Как рассказал "РГ" автор проекта Павел Гужиков, чаще всего с помощью "радара" ищут барменов, официантов, кассиров, продавцов.

- Перетянули палку - Появились первые мастера спорта по мас-рестлингу - Глава Минспорта России Павел Колобков впервые присвоил звания "Мастер спорта России" атлетам, специализирующимся на мас-рестлинге. Все новоиспеченные мастера - якутяне, и это неудивительно: речь идет о якутском национальном виде единоборств.

- Живут не по средствам - В 49 регионах в прошлом году объем госдолга сократился, в 31 субъекте - вырос - 1 - Большинство российских регионов по итогам 2017 года сократило уровень долговой нагрузки, что показало исследование, подготовленное "РИА Рейтинг". Самый большой объем госдолга за прошлый год - 149,15 миллиарда рублей - в Краснодарском крае. Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов объясняет это наследием Сочи. "Однако для Краснодарского края в отличие от других субъектов РФ такие долги абсолютно некритичны, ведь бюджет региона составляет почти 250 миллиардов рублей, - говорит эксперт.

- Другим наука - Молодые ученые самовольно заселились в дома, которые не могут сдать уже два года - Государство делает многое, чтобы молодые ученые оставались в России: гранты, награды... Вот и с жильем решили помочь - к примеру, перспективным сотрудникам новосибирского Академгородка дали возможность купить квадратные метры с ощутимой скидкой. В 2012 году на бульваре Молодежи началось строительство двух высоток для трех сотен семей, но обещанного в 2015 году ввода домов в эксплуатацию так и не случилось. Не сданы дома и по сей день.

- Спросите пассажиров - Аэроэкспресс могут перенести с Белорусского вокзала на Савеловский - Терминал отправления аэроэкспресса в Шереметьево могут перенести с Белорусского вокзала на Савеловский. О таком варианте развития событий в интервью газете "Гудок" рассказал Петр Кацыв, начальник Центра по развитию Московского транспортного узла.

- Явка не обязательна - Запущен пилотный проект "Электронный дом" - Новый пилотный проект под названием "Электронный дом" запущен в Москве. Решение на этот счет принято на заседании президиума правительства Москвы. Цель проекта - упростить москвичам решение важных вопросов, касающихся жизни их дома и тем самым улучшить управление многоквартирными домами.

- "ГАЗ" GAZA еще раз - В Подмосковье создали новый электробус для столицы - На подмосковном заводе в Ликино-Дулеве собрали инновационный электробус, который будут испытывать в столице. Об этом на подписании соглашения о промышленном сотрудничестве заявили главы регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

- Обнулят для фанатов - Взимать курортный сбор предлагают после ЧМ-2018 - Обнулением ставки курортного сбора на время подготовки и проведения мундиаля власти Краснодарского края планируют освободить гостей региона от дополнительных трат. Согласно федеральному закону от уплаты курортного сбора на время проведения ЧМ-2018 освобождаются только спортсмены, тренеры и судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в чемпионате.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Промышленности предсказали рывок - Производство будет расти почти по 5% ежегодно до 2030 года, считают в РАН - Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2018–2030 годах составят 4,5%, говорится в докладе "Региональные аспекты долгосрочной экономической политики", подготовленном Российской академией наук. Это намного оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития до 2020 года: ведомство ожидает роста промышленности в ближайшие три года на уровне 2,5%. По прогнозу РАН, самый большой рост промпроизводства придется на 2021–2025 годы и составит 6,3%.

- Табу на соцсети включили в кодекс - Минобороны подготовило кодекс поведения для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов. Этот документ описывает все аспекты деятельности управленца — от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным. Специальный раздел посвящен информационным технологиям и соблюдению секретности при их использовании. На особом контроле — мобильные телефоны, а на социальные сети наложено табу. По словам экспертов, и в царской, и в Советской армии офицер Генштаба был образцом профессионализма и хороших манер.

- Дипломаты вне подозрений - "Кокаиновый скандал" в российском посольстве в Аргентине не повлечет экстренных проверок дипмиссий РФ за рубежом. Об этом "Известиям" рассказали в нескольких диппредставительствах РФ. Информацию подтвердили и два источника в МИД РФ. Более того, по их словам, работа по противодействию организованной преступности, включая наркоторговлю, ведется Россией со странами латиноамериканского региона на системной основе. Собеседники "Известий" в российских дипломатических кругах заявили об абсурдности утверждений о возможности использования диппочты для переправки наркотиков, как якобы планировал сделать фигурант "аргентинского дела".

- Тюрьма новая — условия старые - Защита Романа Селезнева, в 2014 году, похищенного спецслужбами США на Мальдивах, вместе с посольством РФ добилась перевода россиянина в тюрьму с более благоприятными условиями содержания в другом штате. Однако администрация и этого исправительного заведения пытается всячески ограничивать гражданина России в правах. В частности, Роман Селезнев оказался единственным заключенным, который вынужден каждые два часа подтверждать свое присутствие. Об этом "Известиям" заявил его адвокат Игорь Литвак.

- Президента познакомили с "Лидером" - Глава "Росатома" доложил Владимиру Путину о перспективах развития ледокольного флота - Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, с которым обсудил планы строительства перспективного ледокольного флота. Ключевая задача — обеспечить движение во льдах с коммерческой скоростью не ниже 10–12 узлов, рассказал глава госкорпорации. По его словам, необходимо построить несколько новых судов, в том числе ледокол "Лидер", который по мощности вдвое превзойдет своих предшественников. В этот же день глава государства встретился с руководителем угледобывающей компании "Колмар", который также доложил президенту о планах развития отрасли.

- Деньги должников защитят от списания - В Госдуме нашли возможность обезопасить граждан от необоснованного списания денег. Парламентарии предлагают "окрашивать" запрещенные к изъятию средства, находящиеся на банковском счете, — пособия, алименты, пенсии по потере кормильца. Те, кто начисляет платежи, будут обязаны указывать вид (код) дохода. В противном случае им грозит штраф. Такое решение принято в ходе доработки соответствующих законопроектов ко второму чтению (есть в распоряжении "Известий").

- Общество проверит открытость власти - Общественные структуры получат возможность оценивать уровень открытости госорганов. Это предусмотрено проектом поправок к закону "Об основах общественного контроля в РФ", подготовленным на площадке Открытого правительства. Документ, с которым ознакомились "Известия", также расширяет полномочия общественных палат и советов — они смогут определять, какие значимые нормативно-правовые акты должны проходить общественную экспертизу. Сами советы при госорганах будут формироваться исключительно на конкурсной основе — не только на федеральном уровне, как это предусмотрено действующими правилами, но и в регионах.

- Мягкая интеграция - Каждый седьмой житель Молдавии уже имеет румынский паспорт, еще 300 тыс. молдаван ожидают получения гражданства соседней страны в будущем. Об этом "Известиям" рассказали в молдавском правительстве и парламенте, отметив, что итогом такой политики может стать потеря суверенитета республики. При этом унионистское движение все больше распространяется среди молодежи, так как паспорт Румынии дает его обладателям разрешение на работу в ЕС. Подобное развитие ситуации чревато образованием единого румыно-молдавского государства, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

- Тест на суицид - Вшколах будут выявлять склонных к суициду учеников — для этого протестируют родителей. Минобрнауки разработало типовой сценарий специального родительского собрания, предполагающий опросы пап и мам учащихся. Участникам расскажут о "группах смерти" в соцсетях и предложат придумать 100 способов выразить ребенку свою любовь. По словам экспертов, проблемы в семье — одна из основных причин подростковых самоубийств.

- Ставки идут на дно - К концу 2019 года доходность депозитов снизится до 5–6 процентов - Ставки по вкладам достигнут дна к концу 2019 года, остановившись на уровне 5–6%, — к такому выводу пришли аналитики, изучившие отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о развитии рынка депозитов физлиц в 2017 году. Достижение минимального значения доходности могло бы произойти и раньше, если бы не депозитная политика банков, попавших на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

- Никому не должны - Семьи жертв недавней авиакатастрофы Ан-148 в Московской области могут освободить от уплаты долгов погибших. Речь идет не только о кредитах, но и о коммунальных услугах и других финансовых обязательствах, сказано в протоколе заседания правительственной комиссии (документ есть у "Известий"). Местные власти уже получили рекомендацию, рассказали "Известиям" в региональных правительствах.

- Собственников раскроют в электронном ПТС - Оператор системы электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) и Российский союз автостраховщиков (РСА) обратились в правительство с предложением — обязательно указывать персональные данные автомобилистов в ЭПТС. По их мнению, это необходимо, чтобы избежать проблем с определением собственника при перепродаже автомобиля.

- Исламские финансы станут доступнее - Во вторник в Подмосковье прошел первый бизнес-форум, посвященный исламскому банкингу в России. На нем было подписано несколько документов, которые позволят этому виду экономической деятельности активно развиваться в РФ. Инициатором мероприятия стала Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ).

- Гражданская "оборонка" - Как грамотно перевести военную промышленность на мирные рельсы - Производство общедоступных дефибрилляторов и строительство пассажирских судов, запуск спутников, контролирующих леса, и появление отечественных аппаратов ИВЛ, в которых остро нуждаются тяжелобольные дети (об их нехватке Константин Хабенский рассказал Владимиру Путину во время "Прямой линии" два года назад). А также создание в составе ОСК речной лизинговой компании. Все это со временем заменит выпуск военной техники и позволит крупнейшим предприятиям ОПК выжить после 2020 года, когда пик гособоронзаказа будет пройден. О том, как избежать ошибок конверсии 1980-х годов и эффективно переориентировать "оборонку" на "гражданку", эксперты рассказали на круглом столе "Известий".

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Куратор дипломатов и чемоданов - РБК выяснил новые подробности "кокаинового дела" - В деле о контролируемой поставке почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию появляются все новые детали. Как выяснил РБК, ее предполагаемый организатор Андрей Ковальчук называл себя "куратором" дипломатов по линии спецслужб.

- Большие взносы для малого бизнеса - Минфин обнародовал порядок уплаты страховых отчислений для ИП - Размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), должен исчисляться исходя из доходов, а не из прибыли, следует из письма Минфина, опубликованного на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

- ФСО и МВД угрожал призыв в майнеры - На сервере поставщика программного обеспечения для силовиков обнаружен вирус - Сервер компании "Код безопасности", которая специализируется на разработке программного обеспечения для защиты информации, оказался заражен вирусами для майнинга криптовалют, сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердили антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Легезо и эксперт по информационной безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий.

- "Интеррос" вступился за интерес - Компания Владимира Потанина обвинила UC Rusal в нежелании заниматься развитием "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина пытался обсудить стратегические проекты "Норникеля" с UC Rusal Олега Дерипаски. Но UC Rusal интересует только увеличение дивидендов, говорится в документах, направленных в Высокий суд Лондона.

- Боевики отказались брать паузу - Население Восточной Гуты не смогло воспользоваться гуманитарным коридором - Контролирующие восточный пригород Дамаска боевики обстреляли гумкоридор и не позволили жителям воспользоваться им. Зона деэскалации в Восточной Гуте, как и три другие, создана по договоренности России, Ирана и Турции, также работают зоны в провинции Идлиб, на юго-западе Сирии и к северу от города Хомса.

- Российский вклад в норвежские пенсии - Крупнейший суверенный фонд мира отчитался об инвестиционной доходности - Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) — крупнейший суверенный фонд мира, под управлением которого находятся активы размером более $1 трлн, — отчитался о рекордном доходе по итогам 2017 года. Его доходность от инвестиций составила 13,7% (что эквивалентно $131 млрд) — вдвое выше, чем в 2016 году (6,9%), следует из отчета фонда. Акции принесли ему 19,4% доходности, долговые инструменты — 3,3%, а недвижимость — 7,5%.

- К минимуму добавят 20 миллиардов - Правительство выделит 20 млрд руб. из средств своего резервного фонда, чтобы помочь регионам повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

- ВТБ поддержал оборонку кадром - Советником в правлении Промсвязьбанка PSBR стал Павел Косов - О том, что Павел Косов, занимавший должность старшего вице-президента ВТБ, назначен на пост советника в аппарате правления Промсвязьбанка (ПСБ), РБК рассказал источник в Промсвязьбанке. Информацию о назначении подтвердил и второй источник РБК, близкий к банку. О том, что Косов в начале 2018 года покинул руководство ВТБ, знает источник РБК, близкий к госбанку. Связаться с Павлом Косовым не удалось.