"Газпром" седьмой день бьет рекорд по суточному экспорту газа, близок к 700 млн кубов

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP 27 февраля вновь установил рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье - 695,1 миллиона кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"Рекордные показатели суточного объема экспорта российского газа в дальнее зарубежье обновляются седьмой день подряд. 27 февраля "Газпром" зафиксировал новый исторический суточный максимум — потребителям было поставлено 695,1 миллиона кубометров. Предыдущее пиковое значение, установленное 26 февраля, превышено на 28,3 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.

"Рост сопоставим с текущим суточным объемом поставок российского газа, например, в Нидерланды", - отмечается в сообщении.

"Газпром" бьет рекорды по экспорту газа на фоне аномальных холодов и снегопадов, которые пришли в Европу на прошлой неделе.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.