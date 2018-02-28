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СУЭК направила ММТП оферту о выкупе его акций


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) направила "Мурманскому морскому торговому порту" (ММТП) оферту о выкупе его акций, следует из материалов порта.

В оферте идет речь как об обыкновенных акциях ММТП, так и о привилегированных. Предполагаемая цена одной бумаги — 162,796 тысячи рублей. Порт получил эту оферту 28 февраля.

В настоящий момент СУЭК владеет около 84,853% уставного капитала порта. Из устава ММТП от 23 июня 2017 года следует, что капитал компании составляет примерно 227,373 миллиона рублей, размещены 113,16 тысячи обыкновенных акций и 37,718 тысячи префов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1,507 тысячи рублей.

СУЭК — крупнейшая угледобывающая компания страны и входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. Объединяет 15 разрезов, 12 шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, а также 3 порта, в которых компания является одним из основных акционеров.

ММТП — крупнейшая стивидорная компания на территории Мурманского порта, 99,403% обыкновенных акций (84,853% уставного капитала) принадлежит СУЭК.

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