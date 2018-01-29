Fitch поместило рейтинги "Русала" и "Норникеля" на пересмотр на фоне конфликта акционеров

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг "Русала" на пересмотр со статусом "развивающийся" (с перспективой понижения, повышения или сохранения рейтинга), а рейтинг "Норникеля" - на пересмотр с возможным понижением, сообщило агентство.

"Помещение рейтингов на пересмотр следует за объявлением намерения "Русала" запросить у акционеров компании годовой мандат на участие в возможной "дуэли" с "Интерросом" Владимира Потанина за контроль над ГМК "Норильский никель" GMKN, - сообщает агентство.

Структуре "Интерроса" Whiteleave Holdings Ltd. принадлежит 30,4% акций "Норникеля", "Русалу" - 27,82%. В конце прошлой недели между Олегом Дерипаской и Потаниным возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения акционеров "Норникеля" при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли продавать свои акции ГМК, истек в декабре 2017 года.

Согласно соглашению акционеров, теперь "Русал" или "Интеррос" могут инициировать "дуэль", предложив второй стороне продать ее пакет акций "Норникеля" по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае сторона, инициировавшая "дуэль", должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия "дуэли", обязана продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар.