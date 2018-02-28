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"Сибур" и Sinopec пока не будут реализовывать проект по производству каучука в Шанхае


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Российский нефтехимический холдинг "Сибур" и китайская Sinopec пока не будут реализовывать проект по строительству в Шанхае завода по производству бутадиен-нитрильного каучука (БНК), сообщил журналистам председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

БНК используется для изготовления теплостойких резиновых изделий, предназначенных для работы в воде, маслах, растворителях и некоторых других средах, в частности для производства изоляционных и электропроводящих резин, прокладок, каблуков и подошв обуви, клеев, защитных покрытий.

"Китайский каучуковый завод напоминает мне понятие "фантомные боли". Мы его спроектировали, взяли технологии, сделали проект, потом решили, что мы не будем пока его начинать, потому что нет рынка. Но эта "фантомная боль" каучукового завода в Китае преследует нас уже шестой или седьмой год", - сказал Конов.

Соглашение о создании СП "Сибур" и Sinopec подписали в мае 2014 года. В апреле "Сибур" сообщал о планах завершить создание СП во второй половине 2015 года, поясняя, что пока ведется работа по согласованию проекта в государственных регулирующих органах КНР.

Доли Sinopec и "Сибура" в предприятии, как предполагалось, составят 74,9% и 25,1% соответственно. Стороны также подписали лицензионное соглашение, в соответствии с которым производство БНК на новом заводе будет вестись по технологии "Сибура". Предполагалось, что мощность завода составит 50 тысяч тонн в год. Специалисты российской компании войдут в штат СП и будут активно участвовать в налаживании процесса производства и коммерческой эксплуатации новой мощности.

В 2013 году "Сибур" и Sinopec создали СП по производству каучуков на базе ОАО "Красноярский завод синтетического каучука" (КЗСК), доля Sinopec в котором составила 25% плюс одна акция. Значительная доля производимой КЗСК продукции поставляется на китайский рынок.

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