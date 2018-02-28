МЕХИКО, 28 фев /ПРАЙМ/. Американская ExxonMobil сделала седьмое открытие запасов углеводородов на шельфе Гайаны, сообщила компания.

Компания в январе начала бурение скважины Pacora-1 протяженностью 5,6 километра. "Последнее открытие лишь укрепило нашу уверенность в необходимости развивать район блока Stabroek", - заявил президент ExxonMobil Exploration Company Стив Гринли. По его словам, участок Pacora будет разрабатываться совместно с крупным месторождением Payara, и на разных этапах они дадут Гайане дополнительно 500 тысяч баррелей в день добычи.

Предыдущие открытия компания сделала на проектах Лиза (Liza), Пайара (Payara), Сноек (Snoek) и Лиза Дип (Liza Deep). После завершения этой скважины, буровое судно отправится на участок Рэнжер (Ranger), а к бурению еще одной скважины на проекте Тебот вернется в 2018 году, отметила компания.

Оператором является подразделение Exxon — Esso Exploration and Production Guyana Limited с долей в проекте в 45%. Hess Guyana Exploration принадлежит 30%, CNOOC Nexen Petroleum Guyana — 25%.