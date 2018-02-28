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Цена нефти находится под давлением на противоречивой статистике из США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером находятся под давлением на фоне статистики из США - с одной стороны, добыча в стране в декабре опустилась ниже 10 миллионов баррелей в сутки по сравнению с рекордными данными ноября, но вместе с этим запасы нефти в стране за неделю поднялись выше ожидаемого уровня.

По состоянию на 22.05 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,19% - до 65,73 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,68% - до 62,58 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли, по данным Минэнерго страны, на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. Прогноз при этом предполагал рост только на 2,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в сутки. На данных роста недельных запасов и увеличения добычи за период нефть дешевела почти на 2%.

Позднее появилась статистика от управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. По данным EIA, после достижения исторического рекорда по добыче нефти в стране в ноябре на уровне 10,057 миллиона баррелей в сутки, показатель в декабре опустился ниже отметки в 10 миллионов - до 9,949 миллиона баррелей в сутки (или на 1,1%). Удешевление нефти в результате замедлилось до 0,8-1,2%.

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