Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", подорожали лишь расписки "Газпром GAZP нефти", НЛМК и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN опустилась на 2,43%, до 5,85 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,44%, до 67,1 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,66%, до 136,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,72% - до 5 долларов, "Газпром нефти" - подорожали на 0,79%, до 25,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 2,92% - до 19,93 доллара, НЛМК – выросла на 0,85%, до 26,25 доллара, "Северстали" CHMF - сократилась на 1,81%, до 16,28 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 2,64% - до 2,14 доллара, Сбербанка SBER– на 1,64%, до 20,45 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась при этом на 1,09% - до 23,2 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опустилась на 0,67% - до 20,7 доллара, "Ленты" - на 0,46%, до 6,55 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS подешевели на 2,17% - до 4,32 доллара.