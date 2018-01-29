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Нафтогаз заявил, что Газпром должен ему $2,56 млрд по итогам разбирательств в Стокгольме


Энергосети / Рынки

КИЕВ, 28 фев /ПРАЙМ/. Украинский Нафтогаз заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал Газпром GAZP выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа, по результатам двух разбирательств в суде Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

"По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза", - сообщила компания в Twitter.

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