"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" должен ему $2,56 млрд по итогам судов в Стокгольме

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КИЕВ, 28 фев /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" GAZP выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита через страну объемов газа, по результатам двух разбирательств в суде "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза", - сообщила компания в микроблоге в соцсети Twitter.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.