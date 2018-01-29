"Нафтогаз" оценивает положительный эффект от решений по искам к "Газпрому" в $3,1 млрд

КИЕВ, 28 фев /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" оценивает положительный эффект по результатам двух споров с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 3,1 миллиарда долларов, следует из инфографики, опубликованной украинской компанией в Twitter.

В среду "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" GAZP выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В целом, по данным компании, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Согласно информации "Нафтогаза", цифра в 3,1 миллиарда долларов складывается из компенсации, которую должен выплатить "Газпром" (округлено до 2,6 миллиарда), а также предполагаемой экономии в размере 500 миллионов долларов благодаря снижению цены газа по решению суда.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Суд обязал украинскую компанию выплатить российской 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Кроме того, инстанция снизила годовые закупки до 5 миллиардов кубометров, а также оставила условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать сырье в таком количестве Киев обязан с 2018 года. Суд установил обязательность применения положения "бери или плати" до окончания срока действия контракта и отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство.

Украинская компания сочла решение суда победой, свой положительный эффект от него она оценила в 75 миллиардов долларов. В частности, экономия у "Нафтогаза" образовалась из-за ретроактивного снижения цены для второго квартала 2014 года — до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров, а также в связи с отклонением штрафов за недобор газа по "бери или плати". Украинская компания также сообщила, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку его цены к нефтепродуктам.

"Газпром" впоследствии заявил, что не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" в отношении контракта на поставку топлива.