Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 марта снизилась на $0,6 - до $119,5 за тонну

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 марта снизилась на 0,6 доллара - до 119,5 доллара за тонну со 120,1 доллара за тонну в феврале, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2018 года составила 66,26 доллара за баррель, или 483,7 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 марта сократилась до 19,4 доллара с 19,5 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизилась до 35,8 доллара с 36 долларов, на темные — до 119,5 со 120,1 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 марта понизилась до 35,8 доллара с 36 долларов, прямогонного (нафта) — до 65,7 доллара с 66 долларов за тонну.

Пошлина на кокс упала до 7,7 доллара с 7,8 доллара за тонну.