"Газпром" не согласен с решением арбитража Стокгольма, будет защищать свои права

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа, будет защищать свои права всеми законными способами, говорится в сообщении "Газпрома".

Ранее "Газпром" и "Нафтогаз" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - говорится в сообщении.

"Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством", - отмечается в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров.

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски по контракту на поставку газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считал, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна была быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.