"Газпром": Суд отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из РФ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством, сообщает "Газпром" GAZP.

"По итогам разбирательства арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не подлежат применению положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров.

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски по контракту на поставку газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считал, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна была быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.