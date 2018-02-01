ExxonMobil выходит из совместных с "Роснефтью" проектов из-за антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 1 мар - ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Exxon Mobil приняла решение о выходе из совместных проектов с российской компанией "Роснефть" ROSN из-за санкций США и ЕС против России.

Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США кодифицировали и расширили санкции против России.

"В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году", - говорится в документе.

Компания оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.