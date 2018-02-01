FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ExxonMobil выходит из совместных с "Роснефтью" проектов из-за антироссийских санкций


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 1 мар - ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Exxon Mobil приняла решение о выходе из совместных проектов с российской компанией "Роснефть" ROSN из-за санкций США и ЕС против России.

Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США кодифицировали и расширили санкции против России.

"В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году", - говорится в документе.

Компания оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ