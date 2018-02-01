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Ситуация с ExxonMobil доказывает, что санкции работают против бизнеса США - торгпред в РФ


Энергосети / Рынки

ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Ситуация с вынужденным отказом американской нефтяной компании ExxonMobil от проектов с "Роснефтью" ROSN в очередной раз доказывает, что антироссийские санкции работают в ущерб американскому бизнесу, заявил в четверг РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Компания ExxonMobil 1 марта сообщила, что начнет вывод активов, связанных со сделкой с "Роснефтью", в 2018 году.

"Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу", - сказал Стадник.

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