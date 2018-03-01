Акции металлургических компаний США дорожают на новостях об импортных пошлинах на металлы

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Акции металлургических компаний США растут в цене после сообщения Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.49 мск акции United States Steel Corp. дорожали на 7,77%, до 46,77 доллара, AK Steel Holding Corp. - на 11,82%, до 5,78 доллара, Nucor Corp. - на 3,25%, до 67,51 доллара.

США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил президент США Дональд Трамп чуть ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США, которого цитирует Белый дом, в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.