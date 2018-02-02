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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе, Evraz - в лидерах роста


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, подорожали лишь расписки "Газпром GAZP нефти", "Ленты" и Evraz, свидетельствуют данные биржи.

При этом Evraz стал лидером роста на бирже - глобальные депозитарные расписки (GDR) компании подорожали на 4,94% к закрытию, до 4,48 фунта стерлингов (6,22 доллара).

По итогам торгов стоимость бумаг "Роснефти" ROSN опустилась на 2,39%, до 5,71 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,22%, до 66,28 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,15%, до 136,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,08% - до 4,9 доллара, "Газпром нефти" подорожали на 1,18%, до 25,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,03% - до 19,72 доллара, НЛМК – на 1,6%, до 25,83 доллара, "Северстали" CHMF - сократилась на 0,8%, до 16,15 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 2,71% - до 2,08 доллара, Сбербанка SBER– на 0,88%, до 20,27 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась при этом на 1,08% - до 22,95 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 2,51% - до 20,18 доллара, "Ленты" - подорожали на 0,15%, до 6,56 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS снизились в стоимости на 1,67% - до 4,25 доллара.

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