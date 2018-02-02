"Газпром" рассмотрит использование Вуктыльского месторождения для подземного хранения газа

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP подготовит технико-экономическое обоснование использования Вуктыльского месторождения в Коми в качестве подземного хранилища газа, сообщает компания в четверг.

"Правление одобрило реализацию предусмотренных концепцией мероприятий на объектах "Газпрома" в Республике Коми и поручило профильным подразделениям подготовить технико-экономическое обоснование использования Вуктыльского месторождения в качестве подземного хранилища газа", — говорится в сообщении.

У "Газпрома" в регионе четыре действующих месторождения — Вуктыльское, Западно-Соплесское, Печорокожвинское и Югидское, в данный момент они находятся в завершающей стадии разработки. Выработанность запасов базового Вуктыльского месторождения, где добыча газа ведется с 1968 года, составляет около 85%. Добываемый в Вуктыльском районе газ направляется на Сосногорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) "Газпрома", а затем потребителям.

Для экономически эффективной работы производственного комплекса "Газпрома" в Коми на долгосрочный период подготовлена концепция комплексного развития Вуктыльского геолого-экономического района.

Помимо продолжения разработки действующих месторождений, компания планирует ввести в эксплуатацию Северо-Югидское и Печорогородское месторождения. Это позволит на несколько десятилетий обеспечить стабильную добычу газа в регионе и гарантированную загрузку Сосногорского ГПЗ.