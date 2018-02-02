"Газпром" подготовит газозаправочную инфраструктуру ЧМ по футболу к началу соревнований

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP подготовит газозаправочную инфраструктуру, которая будет обслуживать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, к началу соревнований, сообщает компания в четверг.

Правление компании отмечает системную работу по развитию в стране газозаправочной сети. "Газпром" строит новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), площадки для передвижных автогазозаправщиков, устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным газом на АЗС. Также компания проводит реконструкцию действующих объектов газомоторной инфраструктуры.

Активно эта работа ведется в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии и Татарстане, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской и Томской областях. В 2017 году "Газпром" построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта. Объем реализации топлива по сравнению с 2016 годом вырос на 9,5% — с 480 до 526 миллионов кубометров.

"В 2018 году компания продолжает работу по строительству новых АГНКС, в том числе для заправки автотранспорта, который будет обслуживать Чемпионат мира по футболу в России. В городах-организаторах чемпионата (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано 47 станций. В 2017 году к 36 действующим АГНКС добавились четыре новые станции. Еще семь будут введены в эксплуатацию к началу чемпионата", — сообщает компания.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.