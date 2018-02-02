Глава "Нафтогаза" ожидает, что трехсторонние переговоры по газу будут успешными

КИЕВ, 1 мар /ПРАЙМ/. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ожидает, что переговоры в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия относительно ситуации на рынке газа будут успешными.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в четверг сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС.

"Насколько я знаю, сегодня (в четверг – ред.) вечером (глава МИД Украины) Павел Климкин будет направлять ноты в ЕС, чтобы собирать трехстороннюю группу относительно ситуации на газовом рынке. Я думаю, что это сработает", - сказал Коболев в эфире украинского "5 канала".

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Президент Украины Петр Порошенко поручил "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИДу добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания не выплатит компенсацию по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,56 миллиарда долларов.

Кроме того, в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на Украине в связи с этим может возникнуть дефицит газа из-за холодов.