Fortum рассматривает новые приобретения в Европе, России и Индии - глава компании

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Финская Fortum рассматривает варианты новых приобретений в Европе, России и Индии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главного исполнительного директора Fortum Пекки Лундмарка (Pekka Lundmark).

"Мы рассматриваем разные возможности приобретений", - цитирует слова Лундмарка агентство.

Компания планирует финансировать приобретения из недоиспользованных в сделке с Uniper средств, добавляет агентство.

В октябре 2017 года Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки могла бы составить 8,05 миллиарда евро. Однако в начале февраля Fortum сообщила, что по итогам двух раундов оферты получила заявки о приобретении 47,12% акций германской Uniper, из которых 46,65% акций принадлежат немецкому концерну E.On.

Рейтер добавляет, что после продажи в 2015 году распределительных электросетей Швеции, Норвегии и Финляндии Fortum получила 10 миллиардов евро наличными на свой баланс. Большую часть этих средств компания намерена использовать для покупки новых активов.

Лундмарк не назвал конкретных компаний, но отметил, что среди различных вариантов приобретений рассматривается покупка газо- и теплоснабжающих компаний. Среди регионов могут быть Северная Европа, Латвия, Польша, Россия и Индия, добавил он. В феврале Fortum уже объявила о приобретении трех латвийских районных теплостанций.