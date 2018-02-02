Глава "Нафтогаза": "Газпром" с отказом от поставок потерял право take or pay на 2018 г

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP, отказавшись поставлять газ "Нафтогазу" в соответствии с осуществленной предоплатой, потерял права на исполнение take or pay в 2018 году, считает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"От того, что они (Газпром – ред.) … не выполнили свои обязательства, которые пересмотрел предыдущий трибунал (решение, вынесенное Стокгольмским арбитражом в декабре – ред.), это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay", - сказал Коболев в эфире украинского "5 канала".

По его словам, для российской компании это обойдется в сотни миллионов долларов. Коболев также заявил, что Киев не обязан выкупать четыре миллиарда кубометров газа у "Газпрома". "Это действия "Газпрома", которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" многих политических проблем в Европе", - подчеркнул Коболев

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Кроме того, в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Нафтогаза" Коболев заявил, что на Украине в связи с этим может возникнуть дефицит газа из-за холодов.

Президент Украины Петр Порошенко поручил "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИДу добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания не выплатит компенсацию по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,56 миллиарда долларов.