Золото дешевеет на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Цена золота снижается в четверг на фоне ожиданий повышения процентной ставки американского регулятора и на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 7,8 доллара, или на 0,58%, до 1310 долларов за тройскую унцию, стоимость мартовского фьючерса на серебро - на 0,3%, до 16,28 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался тем временем на 0,07%, до 90,67 пункта. Ранее на торгах он достигал отметки в 90,93 пункта.

Ужесточение монетарной политики традиционно оказывает давление на торги золотом, так как это приводит к росту альтернативных издержек инвестирования в малодоходные активы, такие как золото.

"Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС (Федеральная резервная система США - ред.) продолжит повышать процентную ставку, так как экономический рост в США показывает довольно хорошую динамику, а налоговые стимулы должны еще подстегнуть развитие", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Симоны Гамбарини (Simona Gambarini).

В четверг курс доллар был поддержан статданными по рынку труда, по доходам потребителей и по индексу активности в промышленном секторе США. Данные статистики оказались лучше прогноза аналитиков. Число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 февраля, упало до минимума за 49 лет. Инвесторы оценили статданные как сигнал к возможному дальнейшему ужесточению монетарной политики в результате слишком быстрых темпов развития экономики.