Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 1,15% — "Укртрансгаз"

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 февраля составил 9,985 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 1,15%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 32,26% с 32,64% в предыдущий день.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко осенью прошлого года говорил РИА Новости, что газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения отопительного сезона. Кроме того, он отмечал, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в текущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. По данным "Укртрансгаза", Украина отобрала за отопительный сезон 2016-2017 годов 6,7 миллиарда кубометров газа из ПХГ — на 21% меньше, чем в предыдущем периоде.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

В четверг зампред правления "Газпрома" GAZP Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на Украине в связи с этим может возникнуть дефицит газа из-за холодов.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в четверг сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС.