План реорганизации "Нафтогаза" должен быть кардинально модернизирован - Коболев

КИЕВ, 1 мар /ПРАЙМ/. План реорганизации "Нафтогаза" в связи с решением Стокгольмского арбитража должен быть кардинально модернизирован, заявил в четверг глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире украинского "5 канала".

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением. Вместе с тем "Нафтогаз", согласно решению суда, не имеет возможности передачи контракта на транзит газа с "Газпромом" другому оператору, как это предусматривает украинское законодательство.

"Сейчас тот план анбандлинга, который предусматривался, необходимо кардинально модернизировать. Наблюдательный совет, сформированный в МГУ (компания "Магистральные газопроводы Украины" - ред.), не сможет руководить системой, потому что система должна оставаться в группе НАК "Нафтогаз Украины", - сказал Коболев.

Анбандлинг - добровольное оперативное само-разукрупнение монолитных промышленных групп на более компактные, подвижные и самостоятельные структуры.

Ранее кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагалось, что после решения Стокгольмского арбитража по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.