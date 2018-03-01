ЕК очень сожалеет о решении США ввести пошлины на импорт стали из ЕС, готова отреагировать

БРЮССЕЛЬ, 1 мар /ПРАЙМ/. Еврокомиссия очень сожалеет о решении США ввести пошлины на импорт стали из Евросоюза и готова отреагировать, говорится в сообщении Еврокомиссии.

США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил президент США Дональд Трамп чуть ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США, которого цитирует Белый дом, в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.

"Еврокомиссия принимает к сведению заявление президента США о введении отграничений в виде импортных пошлин на экспорт из Евросоюза в США стали и алюминия", - отмечается в релизе.

"Мы решительно сожалеем об этом шаге… Протекционизм не может быть ответом на нашу общую проблему в секторе стали… Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша промышленность затронута несправедливыми мерами, которые угрожают тысячам рабочих мест в Европе. У меня была возможность сказать, что Евросоюз будет адекватно реагировать, и это то, что мы сделаем", - цитируются в сообщении слова главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Евросоюз отреагирует "твердо и соразмерно" для защиты своих интересов, добавил Юнкер.