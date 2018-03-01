Юнкер: ЕК в ближайшие дни предложит ответные меры на пошлины США по стали

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить ответные меры на желание США ввести пошлины по стали, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил президент США Дональд Трамп чуть ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США, которого цитирует Белый дом, в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний. ЕК выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа.

"Еврокомиссия в ближайшие несколько дней представит предложение об ответных мерах, совместимых с правилами ВТО, против США, чтобы сбалансировать ситуацию", - цитируются слова Юнкера в релизе ЕК.