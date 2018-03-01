ЕК: Решение США по пошлинам на сталь из ЕС плохо скажется на трансатлантических отношениях

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - ПРАЙМ. Решение США по пошлинам на сталь из Евросоюза плохо скажется на трансатлантических отношениях, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Эти меры США будут иметь негативное влияние на трансатлантические отношения и на глобальные рынки", - цитируются ее слова в сообщении Еврокомиссии.

США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%, заявил президент США Дональд Трамп чуть ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США, которого цитирует Белый дом, в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний. ЕК выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа.