Минторг Канады назвал неприемлемым решение США о пошлинах

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий является неприемлемым, заявил министр торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. По данным американского минторга, на Канаду приходится около 9% импорта алюминия в США, еще 12,5% на Россию.

"Любые тарифы или квоты, которые установят для алюминиевой или стальной индустрии Канады, являются неприемлемыми", - сказал министр, слова которого приводит портал ipolitics.

Он добавил, что Канада продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

Еврокомиссия уже заявила, что в ближайшие дни предложит ответные меры на желание США ввести пошлины по стали.