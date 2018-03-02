ЕК: Меры США по стали и алюминию не помогут справиться с проблемами в этой отрасли

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - ПРАЙМ. Желание США ввести пошлины на импорт стали и алюминия не помогут справиться с проблемами на этом рынке, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%, заявил президент США Дональд Трамп ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США, которого цитирует Белый дом, в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний. ЕК выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа.

"Причина проблем в этих двух секторах - это глобальное перепроизводство… Эта проблема может решаться только в ее источнике и посредством работы с ключевыми вовлеченными (в этот процесс) странами. Этот шаг США не поможет", - цитируются слова Мальмстрем в сообщении Еврокомиссии.

Сам Евросоюз защищает свою отрасль стали пошлинами: к примеру, они вводились в отношении импорта стальной продукции от компаний из Китая, России, Украины.