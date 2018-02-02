Дайджест российских СМИ – 2 марта

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КОММЕРСАНТ

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- Гиперболоид инженеров Путина – Что припас Владимир Путин к 1 марта – 1 марта президент России Владимир Путин зачитал свое ежегодное послание, которым, как крылатой ракетой, был поражен не только специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, но и все, кто его слышал.

- Ко взаимному ожесточению сторон – Новый газовый конфликт между Россией и Украиной начался по Стокгольмского арбитража – Долгожданное решение Стокгольмского арбитража вместо того, чтобы положить конец спорам "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза Украины", видимо, развязало новую газовую войну между Москвой и Киевом.

- Баллистическая экономика – Российская армия получит "Кинжал", "Сармат" и "Авангард" - Одним из ключевых тезисов послания президента стало гарантированное обеспечение обороноспособности страны.

- Экономическая баллистика – Мирные граждане получат ипотеку, рождаемость и самозанятость – Основные идеи социально-экономической части послания Владимира Путина – увеличение в полтора раза до 2024 года подушевого ВВП, стабилизация социальных расходов государства на немного более высоком уровне, чем в 2017 году, поддержка урбанизации и ипотечного бума, поощрение самозанятости, повышение нормы инвестиций.

- УК ставят вне конкуренции – В конфликт юрлиц перестанут впутывать уголовные дела – Из законодательства "следует убрать все", что используется для давления на бизнес,— такую задачу в послании Федеральному собранию поставил Владимир Путин перед законодателями, правоохранительными органами и бизнес-сообществом.

- IT-специалиста заблокировали арестом - Основателя AT Consulting отправили в СИЗО за подстрекательство к махинациям в МВД - Вчера Басманный суд рассмотрел ходатайство СКР об аресте крупнейшего в России специалиста по информационным технологиям Сергея Шилова, обвиняемого в подстрекательстве чиновника к злоупотреблению должностными полномочиями при монтаже интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ.

- Природоохранные зоны хотят финансировать за счет штрафов - В правительстве нашли источник средств для новых ООПТ - Как выяснил "Ъ", для создания новых природоохранных территорий федерального значения в правительстве решили с 2019 года реформировать механизм их финансирования.

- Санкционные клиенты дороги РНПК - Перестраховочная "дочка" ЦБ потеряла на них большую часть прибыли - Перестрахование санкционного бизнеса стоило Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) почти всей прибыли в прошлом году.

- Дело "Открытия" возвратили на допонимание - Прокурора попросили разобраться, где, когда, как и зачем совершались масштабные хищения - Как стало известно "Ъ", Таганский райсуд Москвы отказался рассматривать резонансное уголовное дело о хищении из банка "Открытие" 4,5 млрд руб.

- Президент США разошелся с зятем - Джареда Кушнера лишили доступа к секретной информации - Президент США Дональд Трамп сменил приоритеты кадровой политики в Белом доме, разрешив лишить своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера доступа к секретной информации.

- "Российскую угрозу" обсудят на троих - Грузия, Молдавия и Украина собирают конференцию в Кишиневе - В Кишиневе сегодня пройдет межпарламентская конференция "Грузия, Молдавия и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности", которая задумывается как регулярное мероприятие.

- Аргентинские чемоданы отправлялись из Уругвая - Контрабандные поставки наркотиков военными бортами могли осуществляться с 2012 года - Как стало известно "Ъ", ФСБ проверяет информацию о том, что кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года.

- "Роснефть" ROSN ограничили с Востока и Запада - Ее партнеры CEFC и ExxonMobil столкнулись с проблемами - "Роснефть" рискует потерять сразу двух ключевых зарубежных партнеров. Американская ExxonMobil окончательно уходит из шельфовых проектов в России, а китайская CEFC, видимо, потеряла покровительство официального Пекина.

- МТС MTSS вырастила президента - В структурах АФК "Система" AFKS прошли масштабные перестановки - Сотовый оператор МТС впервые с 2011 года сменил руководство. Его новым президентом стал Алексей Корня, ранее отвечавший в компании за финансы.

- Повышение на нефтяной почве - Новым заместителем главы Минэнерго может стать Павел Сорокин - По данным "Ъ", Павел Сорокин из ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго может быть назначен замминистра энергетики.

- Ломбарды пробьют в кассе - Внедрение ККТ грозит им значительными расходами - Ломбардам вскоре предстоят очередные значительные траты в связи с законодательными изменениями. В настоящее время Госдумой рассматривается законопроект, обязывающий их использовать контрольно-кассовую технику (ККТ), в то время как до сих пор хватало залогового билета и договора о потребительском кредите.

- "Метрополь" остался без лицензий - С фондового рынка уходит один из старейших профучастников - Одна из старейших инвестиционных компаний на российском рынке — ИФК "Метрополь" — вчера лишилась всех лицензий профучастника рынка ценных бумаг.

- Ставка ФРС проигрывает рейтингу РФ - Рубль сопротивляется укреплению доллара - В четверг курс доллара США к мировым валютам обновил полуторамесячный максимум. Заявления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США укрепили уверенность инвесторов в более быстром повышении ставки.

- Онлайн-казино поставило на рекламу - В топе крупнейших рекламодателей оказался запрещенный ресурс - В список 15 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года вошел интернет-ресурс Azino777, продвигавшийся роликом с участием популярного рэпера Вити АК-47.

- Германия наткнулась на СПИКи - Минэкономики ФРГ заподозрило специнвестконтракты в ограничении конкуренции - Российский механизм специнвестконтракта (СПИК) впервые был официально раскритикован иностранным государством. Минэкономики ФРГ выразило вчера недовольство тем, что СПИКи создают "неравное отношение" к участникам рынка.

- ADM смешает сироп в России - Американская компания выкупит часть бизнеса ростовского холдинга - Один из крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем — ADM со штаб-квартирой в Чикаго выкупит у ростовского холдинга "Астон" 50% дивизиона по производству крахмалов и сиропов.

- Акционеры "36,6" разделили аптеки - Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе вышли из бизнеса - В составе акционеров аптечной сети "36,6" произошли изменения. По данным "Ъ", Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе продали свою долю структурам владельца Московского кредитного банка (МКБ) и концерна "Россиум" Романа Авдеева, который в результате мог стать основным акционером ритейлера.

- "При прямом рейсе пассажиропоток на направлении может удваиваться" - Глава холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский о том, можно ли летать не через Москву - Президент Владимир Путин в своем послании 1 марта упомянул авиатранспортную отрасль России лишь раз, заявив, что "предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов", чтобы ситуация, когда "в соседние области нужно лететь через Москву", осталась в прошлом.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Какое оружие показал Путин и на кого было рассчитано его послание - Почти все продемонстрированные системы вооружений уходят корнями в СССР.

- Путин назвал параметры бюджетного маневра - Президент повторил многие из своих обещаний ¬позаботиться о людях, но на этот раз счет может быть выставлен самому населению.

- Андрей Звягинцев и Александр Роднянский снимут сериал для студии Paramount - Действие триллера развернется в Москве.

- В Китае задержан руководитель будущего акционера "Роснефти" - Это может осложнить покупку китайской CEFC 14% акций "Роснефти" за $9,1 млрд.

- Президент МТС Андрей Дубовсков возглавит АФК "Система" - Прежний президент Михаил Шамолин останется в компании.

- В России будут все пять глобальных сельскохозяйственных трейдеров - Американская Archer Daniels Midland создает совместное предприятие с "Астоном".

- Путин снова поручил сделать жилье доступным - Ипотека под 7% и ввод 120 млн кв. м в год – задачи менее амбициозные, чем в 2011 году, зато более реалистичные.

- "Аэрофлот" AFLT резко сокращает план по росту самолетного парка - Перевозчик перенес на будущее поставку пяти Airbus 350 и выведет из эксплуатации от 13 Airbus 321.

- Почему опасно вкладывать деньги с гарантией под 14-25% годовых - Депозитов с такими ставками давно не найти, зато их предлагают микрофинансисты.

- Как бывший бортпроводник "Трансаэро" TAER занялся воздушными экскурсиями - Российские законы "не видят" аэроклубы, но предприниматель нашел выход.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- План президента Путина - В своем ежегодном послании глава государства рассказал о том, что удалось сделать и какой прорыв предстоит совершить России.

- Расширить пространство свободы - Послание Федеральному Собранию прозвучало мощно и убедительно - В четверг президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию - в новом месте и в новом формате.

- "Амнистию" продлили - Без хлопот оформить права на сотки и дачи можно до 1 марта 2020 года - Тем, кто не успел поставить свои участки и частные дома на кадастровый учет по упрощенной схеме, дали еще один шанс.

- Красота не будет разрушена - Министр культуры встретился с владельцами исторических усадеб - Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский убежден, что сохранить брошенные и разрушающиеся усадьбы можно только при помощи частных инвестиций.

- Дизельгейт дал выхлоп - Старый свет планирует отказаться от производства и использования дизельных моторов - Крупные мировые автопроизводители постепенно сворачивают производство машин с дизельными двигателями. При этом печально знаменитый "дизельгейт", связанный с фальсификацией экологических параметров выхлопа, может сказаться и на выпуске автомобилей с бензиновым двигателями.

- Роковая банка консервов - 75-летний пенсионер скончался в продуктовом магазине - Столичные следователи разбираются в обстоятельствах смерти пожилого человека в одном из московских супермаркетов. Сам инцидент произошел еще 12 февраля, но стало известно о нем только на днях, когда материалы забрал к себе Следственный комитет РФ.

- Львиные дольщики - Спрос на новостройки в мегаполисах вырос на 40 процентов - На рынке новостроек больших городов - взрывной рост продаж. В десяти регионах - лидерах по объемам ввода жилья количество договоров долевого строительства выросло за январь на 40 процентов к тому же периоду 2017 года.

- После наезда - дорога в колонию - Мособлсуд утвердил приговор по делу о сбитом ребенке - Мособлсуд в четверг рассматривал апелляционную жалобу на приговор жительнице Подмосковья Ольге Алисовой, осужденной за то, что она сбила насмерть на автомобиле шестилетнего мальчика.

- Сообща против общего зла - Борьбу с террором Николай Патрушев обсудил в Индонезии - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Джакарте с президентом Индонезии Джоко Видодо.

- Обеды по паспортам - Немецкая благотворительная организация отказала мигрантам в бесплатном питании - Немецкая благотворительная организация запретила иностранным беженцам получать бесплатное питание. Essener Tafel - одна из крупнейших благотворительных организаций Германии, пишет The Washington Post.

- Полицию учат снимать - Власти Нью-Йорка выплатят 180 тысяч долларов трем мусульманкам за сдернутые хиджабы - Власти Нью-Йорка выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам-мусульманкам в качестве компенсации за то, что полицейские после задержания заставили их снять хиджабы для фотографирования.

- Израиль словам не верит - Польские чиновники поехали разъяснять "закон о Холокосте" - В четверг в Польше вступили в силу изменения в законодательстве, которые позволят сажать в тюрьму тех, "кто отрицает преступления украинских националистов", а также "публично и вопреки фактам, приписывает польскому народу или государству участие или соучастие в нацистских преступлениях, совершенных Третьим рейхом".

- Россия и Болгария открываются друг другу - Эксклюзивное интервью президента Болгарии Румена Радева.

- Больные дни - Главный детский гинеколог Елена Уварова: Гормоны полезны, но при разумном назначении и применении - Как помочь девочке в "критические дни"? Лечение гормонами: надо ли бояться? Об этом и не только обозреватель "РГ" беседует с главным детским гинекологом Минздрава России профессором Еленой Уваровой.

- Переступить порог - Опухоль мозга может сделать человека преступником - Повреждение мозга может превратить человека в преступника. Об этом пишет швейцарская газета "Нойе цюрхер цайтунг" в статье о результатах исследований ученых из США и Израиля.

- Бойтесь френдов из Интернета - Отлучение от соцсетей вызывает стресс - Американские исследователи пришли к выводу, что есть связь между соцсетями, стрессом и здоровьем.

- Тренировка по рецепту - Как остаться после фитнеса здоровым - Кому показан фитнес на шпильках? Что может скрываться под "соусом" спортивного питания?

- Польза или вред? - Названо самое вредное для красоты свойство молока - Обычное коровье молоко и продукты из него могут спровоцировать воспаление сальных желез и развитие угревой сыпи.

- Таран с ружьем - В Санкт-Петербурге пьяный водитель расстрелял машину во время дорожного конфликта - Инциденты со стрельбой из-за дорожных конфликтов, как ни прискорбно это осознавать, стали уже привычны. Однако то, что случилось на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, вызвало исключительный резонанс.

- Выберутся из сетей - Минпромторг против полного запрета на возврат продуктов - Минпромторг предложил доработать законопроект, запрещающий возврат производителям продуктов, не проданных торговыми сетями в срок.

- Слишком много знают - Миллионы россиян сдали своих друзей маркетологам - Роскомнадзор приступил к анализу мобильного приложения GetContact, которое позволяет узнать, под каким именем пользователь записан в абонентских книжках своих знакомых.

- К футболу готов - Сочинский стадион "Фишт" впечатлил делегацию ФИФА - С сочинского стадиона "Фишт" стартовал второй этап финального операционного визита делегации ФИФА и оргкомитета "Россия-2018".

- Молятся на биткойн - В Екатеринбурге установили алтарь криптовалюте - Необычный арт-объект появился в центре Екатеринбурга, напротив памятника Пушкину - жертвенный алтарь, посвященный криптовалюте.

- Не бери, а плати - Спор "Газпрома" и "Нафтогаза" о транзите рассудили двояко - Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" о транзите через Украину. С одной стороны, российскую компанию обязали выплатить более 2,5 миллиарда долларов.

- Встать на гарантию - Большинство россиян мечтают получать деньги, не работая. Таков результат опроса, проведенного российской компанией HeadHunter. Согласно опросу, концепцию безусловного основного дохода (БОД), предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных.

- Устранить неравенство - КС постановил изменить порядок начисления пенсии по инвалидности бывшим судьям - Конституционный суд РФ обязал законодателей устранить неравенство в отношении судей, которые выходят на пенсию не по выслуге лет, а по инвалидности.

- За решетку с компьютером - Верховный суд разрешил адвокатам проносить в СИЗО электронику - Верховный суд России отменил нормы правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, которые позволяли забирать у адвокатов электронные устройства перед свиданием с подзащитными на территории колоний и тюрем.

- Сто лет войны после мира - Была ли альтернатива Брестко-Литовскому договору? - Сто лет назад 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир, который, как считают некоторые историки, ознаменовал поражение России в Первой мировой войне.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Анализ крови поручат микросенсорам - Безопасность использования миниатюрных датчиков в кровеносных сосудах проверили на рыбах - Ученые из Иркутска научились непрерывно отслеживать физиологические параметры организма с помощью вводимых в кровоток микросенсоров.

- Неприемлемое кощунство - Продолжит ли Россия сотрудничать с ЕСПЧ вопреки всему - ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсацию активистке, жарившей сосиски над Вечным огнем. Российские политики возмутились кощунственным подходом международной инстанции, по сути оправдавшей надругательство над мемориалом.

- Экстрадицию Никулина поставили на паузу - Прага может отказать в выдаче "российского хакера" Евгения Никулина как Вашингтону, так и Москве - Конституционный суд Чехии приостановил процесс выдачи Евгения Никулина, задержанного в Праге в 2016 году по запросу США.

- Диагноз в двоичном коде - Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук и заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин побеседовали об "умных материалах", нанороботах и биологических компьютерах.

- Новоселье для пяти миллионов - Развитие городской среды станет приоритетом на ближайшие шесть лет - Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу: в ближайшие шесть лет как минимум удвоить расходы на развитие городов и других населенных пунктов.

- Оружие сдерживания XXI века - Скоростные автономные глубоководные аппараты способны нейтрализовывать авианосные группы противника - Для военно-морского флота созданы практически неуязвимые боевые глубоководные роботы с межконтинентальным радиусом действия, предназначенные для действий в океане и у побережья противника.

- Полечить субсидию - Зачем приемного ребенка с Колымы морили голодом и пичкали слабительным - Следователи готовятся передать в суд уголовное дело в отношении жительницы Магаданской области, которая обвиняется в издевательствах над приемным ребенком. Опеку над мальчиком, как считают в СКР, она установила исключительно из материальной заинтересованности — чтобы получать солидное пособие от государства.

- Закон должен помочь развитию науки - Освоение Арктики, геномные исследования, применения робототехники и искусственного интеллекта названы стратегическими задачами технологического развития - Преодоление законодательных барьеров, мешающих развитию самых актуальных и перспективных знаний и технологий, является ключевым условием для развития всей российской науки. Об этом Владимир Путин говорил в послании федеральному собранию.

- Гиперзвуковой "Авангард" - Маневрирующие боевые блоки научились обходить районы ПРО и уворачиваться от ракет-перехватчиков - В России начато серийное производство неуязвимых для ПРО аэробаллистических гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". Об этом оружии президент РФ Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию.

- Стратегическое наступление на рак - Ученые представили проект стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями до 2030 года - "Известия" ознакомились с проектом стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. Документ подготовили специалисты Российского онкологического центра имени Блохина.

- Кинжальный удар "Искандера" - По мнению экспертов, новейший ракетный комплекс — это воздушная версия сухопутного - Российские Вооруженные силы получили авиационный ракетный комплекс (АРК) "Кинжал". Об этом рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

- Без ограничений по дальности - Сверхдальнобойные крылатые ракеты будут двигаться с помощью воздуха, нагретого ядерной энергетической установкой - Российские военные успешно испытали крылатую ракету с ядерной энергетической установкой. Дальность ее полета на дозвуковой скорости не ограничена.

- Новое качество жизни - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак — о реализации послания президента - Конечно, это рубежное послание. Послание, которое, по сути, начинает отсчет новой России. Президент объявил об обоснованной, реалистичной заявке нашей страны на лидерство во всех сферах.

- Пятерка по экономике - Президент поставил цель ускорить темпы роста экономики и увеличивать благосостояние населения - В России сформирована новая экономическая реальность с низкой инфляцией и устойчивостью к внешним шокам, констатировал в ходе выступления с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин.

РБК RBCM daily

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- Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию - Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы! Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперед.